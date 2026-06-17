Миллионам россиян отменят одну важную процедуру при выходе на пенсию: вот что изменится

В России могут кардинально изменить порядок назначения страховой пенсии по старости. Согласно подготовленному законопроекту, уже с 1 января 2027 года пенсионные выплаты планируют назначать автоматически — без подачи заявления.
Будущим пенсионерам больше не придётся самостоятельно обращаться в Социальный фонд, МФЦ или оформлять документы через "Госуслуги", сообщает "Парламентская газета".
Заявление больше не понадобится
Сегодня для назначения страховой пенсии гражданин обязан подать заявление самостоятельно. Однако многие россияне не знают о необходимости такой процедуры, пропускают сроки или сталкиваются с трудностями при оформлении документов.
Новый механизм предполагает, что Социальный фонд будет самостоятельно отслеживать наступление пенсионного возраста и наличие необходимых условий для назначения выплат.
Как будет работать новая система
Все основные сведения о будущих пенсионерах уже находятся в базах данных. У Социального фонда есть информация о возрасте гражданина, трудовом стаже и количестве накопленных пенсионных коэффициентов.
После проверки данных пенсия будет назначаться автоматически.
Такой механизм уже применяется
Беззаявительный порядок в России уже действует для ряда социальных выплат.
Сейчас автоматически назначаются пенсии по инвалидности, выплаты детям в случае потери кормильца, а также пенсии гражданам с инвалидностью после достижения ими пенсионного возраста.
Что такое страховая пенсия
Это ежемесячная выплата, которую получают россияне после достижения пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа и количества пенсионных баллов.
Размер страховой пенсии зависит от стажа работы, официальной зарплаты, уплаченных страховых взносов и накопленных пенсионных коэффициентов (баллов).
В 2026 году минимальный размер страховой пенсии составил 16 288 рублей.
Ранее мы писали о том, что пособия для многодетных семей могут вырасти.