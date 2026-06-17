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Миллионам россиян отменят одну важную процедуру при выходе на пенсию: вот что изменится

Опубликовано: 17 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
Миллионам россиян отменят одну важную процедуру при выходе на пенсию: вот что изменится
Миллионам россиян отменят одну важную процедуру при выходе на пенсию: вот что изменится
Городовой ру
В России введут новый порядок назначения пенсий.

В России могут кардинально изменить порядок назначения страховой пенсии по старости. Согласно подготовленному законопроекту, уже с 1 января 2027 года пенсионные выплаты планируют назначать автоматически — без подачи заявления.

Будущим пенсионерам больше не придётся самостоятельно обращаться в Социальный фонд, МФЦ или оформлять документы через "Госуслуги", сообщает "Парламентская газета".

Заявление больше не понадобится

Сегодня для назначения страховой пенсии гражданин обязан подать заявление самостоятельно. Однако многие россияне не знают о необходимости такой процедуры, пропускают сроки или сталкиваются с трудностями при оформлении документов.

Новый механизм предполагает, что Социальный фонд будет самостоятельно отслеживать наступление пенсионного возраста и наличие необходимых условий для назначения выплат.

Как будет работать новая система

Все основные сведения о будущих пенсионерах уже находятся в базах данных. У Социального фонда есть информация о возрасте гражданина, трудовом стаже и количестве накопленных пенсионных коэффициентов.

После проверки данных пенсия будет назначаться автоматически.

Такой механизм уже применяется

Беззаявительный порядок в России уже действует для ряда социальных выплат.

Сейчас автоматически назначаются пенсии по инвалидности, выплаты детям в случае потери кормильца, а также пенсии гражданам с инвалидностью после достижения ими пенсионного возраста.

Что такое страховая пенсия

Это ежемесячная выплата, которую получают россияне после достижения пенсионного возраста при наличии необходимого трудового стажа и количества пенсионных баллов.

Размер страховой пенсии зависит от стажа работы, официальной зарплаты, уплаченных страховых взносов и накопленных пенсионных коэффициентов (баллов).

В 2026 году минимальный размер страховой пенсии составил 16 288 рублей.

Ранее мы писали о том, что пособия для многодетных семей могут вырасти.

Автор:
Александр Асташкин
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