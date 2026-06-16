Пособия могут резко вырасти: для многодетных семей готовят новые льготы

Депутаты Госдумы хотят сделать жизнь многодетных семей легче.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил изменить правила назначения социальных выплат для многодетных семей.

По словам парламентария, дотации следует привязать к реальным расходам на детей. Сейчас эти выплаты не учитывают необходимость тратиться на одежду, школьные товары, секции и лекарства.

"Сегодня эти статьи расходов не учитываются или недооцениваются, что занижает реальную потребность семьи. Также для семей с тремя и более детьми надо отменить оценку имущества при назначении пособия",— заявил он NEWS.RU.

Панеш подчеркнул, что многодетные семьи зачастую живут в больших домах и могут иметь несколько машин. В таких случаях социальные выплаты семьям не назначаются, однако это неправильно, заявил депутат.

Кроме того, Панеш предложил пересмотреть порог дохода, при котором снимают льготы.

Сейчас право на пособие сохраняется только при превышении прожиточного минимума не более чем на 10%. В Госдуме предлагают сделать этот показатель более гибким.

Согласно инициативе, для семей с тремя детьми допустимое превышение может составить 15%, с четырьмя детьми — 20%, а для семей с пятью и более детьми — до 25%.