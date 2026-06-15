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С 1 июля пенсионерам начнут платить больше: кто получит прибавку до 9 тысяч рублей

Опубликовано: 15 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
С 1 июля пенсионерам начнут платить больше: кто получит прибавку до 9 тысяч рублей
С 1 июля пенсионерам начнут платить больше: кто получит прибавку до 9 тысяч рублей
Legion-Media
С 1 июля часть пенсионеров получит прибавку.

Уже с 1 июля для части российских пенсионеров изменится размер выплат. Однако дополнительные деньги получат не все, сообщает "Екатеринбург сегодня".

Кто получит перерасчёт после увольнения

Одна из основных категорий — пенсионеры, которые уволились в первой половине 2026 года.

После увольнения Социальный фонд пересчитывает пенсию с учётом всех пропущенных индексаций, которые не начислялись во время работы. Размер прибавки в каждом случае индивидуален и зависит от стажа, размера пенсии и периода работы.

Кроме увеличенной выплаты пенсионерам также начисляют компенсацию за месяцы, прошедшие с момента увольнения до перерасчёта.

Доплата для тех, кому исполнилось 80 лет

Серьёзное увеличение выплат предусмотрено для россиян, которые отметили 80-летний юбилей в июне.

В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Благодаря этому ежемесячный доход пенсионера может увеличиться сразу на несколько тысяч рублей.

Прибавки за иждивенцев

Дополнительные выплаты положены пенсионерам, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения младше 23 лет.

Размер доплаты зависит от количества иждивенцев.

Возможны доплаты за ошибки в расчётах

Если при назначении пенсии ранее были допущены ошибки или не учтены отдельные периоды стажа, Социальный фонд может провести перерасчёт и выплатить недополученные средства.

В отдельных случаях сумма компенсации оказывается весьма существенной.

Как узнать размер своей новой пенсии

Проверить информацию можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на портале "Госуслуги";
  • на сайте Социального фонда России;
  • при личном обращении в офис СФР.

Специалисты рекомендуют заранее уточнить данные, чтобы понимать, положен ли перерасчёт и на какую сумму можно рассчитывать после 1 июля.

Ранее мы писали о том, что с 1 августа пенсионеров ждёт индексация пенсий.

Автор:
Александр Асташкин
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