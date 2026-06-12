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С 1 августа пенсионеров обрадуют: объявлена новая индексация пенсий на 17,3% и 19,3% – кому поднимут выплаты

Опубликовано: 12 июня 2026 15:18
 Проверено редакцией
С 1 августа пенсионеров обрадуют: объявлена новая индексация пенсий на 17,3% и 19,3% – кому поднимут выплаты
С 1 августа пенсионеров обрадуют: объявлена новая индексация пенсий на 17,3% и 19,3% – кому поднимут выплаты
Legion-Media
Кому ждать повышения пенсий

В 2026 году часть российских пенсионеров получит ощутимую прибавку к выплатам без каких-либо личных ходатайств. Государство проведёт автоматический перерасчёт накопительной части пенсии, опираясь на результаты инвестирования прошлого года. Увеличение коснётся не всех, а только конкретных категорий граждан, чьи накопления принесли доход. Вам стоит разобраться, попадаете ли вы в эти группы, чтобы понимать, на какой размер выплат рассчитывать с августа.

Накопительная пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая формируется за счёт взносов работодателя, добровольных отчислений гражданина, материнского капитала или участия в программе софинансирования и инвестируется на финансовом рынке для получения дохода.

Кого коснётся августовская индексация

Перерасчёт с 1 августа проводится автоматически. Вам не нужно подавать заявлений или посещать отделение фонда. Выплаты вырастут у следующих групп:

  • Получатели накопительной пенсии, чьи средства находятся в управлении государственной или частных компаний. Общее число таких граждан — около 136 тысяч человек.
  • Участники программы софинансирования пенсии.
  • Родители, которые направили материнский капитал на формирование накопительной части.
  • Граждане, самостоятельно делавшие добровольные взносы.

Для последних трёх категорий прибавка составит 19,3% (затронет 37,3 тысячи человек), а для остальных — 17,3%. На перерасчет выделено 8,5 млрд рублей.

Какой размер выплаты ожидать после повышения

Сегодня средняя накопительная пенсия составляет около 1600 рублей в месяц. Добровольные отчисления дают вдвое больше — примерно 3000 рублей. Эта сумма всегда идёт дополнением к основной страховой пенсии по возрасту.

Ваши накопления могут инвестироваться одним из 13 портфелей: их предлагает государственная компания ВЭБ.РФ и девять частных операторов. В зависимости от итоговой суммы вы вправе выбирать:

  1. Ежемесячные выплаты (если накоплений хватает на регулярные перечисления).
  2. Единовременное получение всей суммы (при небольших накоплениях).

Почему индексация оказалась высокой

Закон привязывает ежегодный перерасчёт к доходности инвестиций за предыдущий финансовый год. В 2025 году этот показатель более чем в три раза превысил официальный уровень инфляции. Именно высокая прибыль от вложенных средств позволила поднять накопительные пенсии на 17-19% вместо обычных нескольких процентов.

Вывод

Автоматическая индексация накопительных пенсий с 1 августа 2026 года коснётся прежде всего тех, кто участвовал в софинансировании, использовал маткапитал или делал добровольные взносы. Проверьте свою категорию — возможно, ваша ежемесячная прибавка составит почти пятую часть от текущей выплаты.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, что в Госдуме предложили новые льготы.

Автор:
Алина Владимирова
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