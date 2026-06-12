С 1 августа пенсионеров обрадуют: объявлена новая индексация пенсий на 17,3% и 19,3% – кому поднимут выплаты

В 2026 году часть российских пенсионеров получит ощутимую прибавку к выплатам без каких-либо личных ходатайств. Государство проведёт автоматический перерасчёт накопительной части пенсии, опираясь на результаты инвестирования прошлого года. Увеличение коснётся не всех, а только конкретных категорий граждан, чьи накопления принесли доход. Вам стоит разобраться, попадаете ли вы в эти группы, чтобы понимать, на какой размер выплат рассчитывать с августа.
Накопительная пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая формируется за счёт взносов работодателя, добровольных отчислений гражданина, материнского капитала или участия в программе софинансирования и инвестируется на финансовом рынке для получения дохода.
Кого коснётся августовская индексация
Перерасчёт с 1 августа проводится автоматически. Вам не нужно подавать заявлений или посещать отделение фонда. Выплаты вырастут у следующих групп:
- Получатели накопительной пенсии, чьи средства находятся в управлении государственной или частных компаний. Общее число таких граждан — около 136 тысяч человек.
- Участники программы софинансирования пенсии.
- Родители, которые направили материнский капитал на формирование накопительной части.
- Граждане, самостоятельно делавшие добровольные взносы.
Для последних трёх категорий прибавка составит 19,3% (затронет 37,3 тысячи человек), а для остальных — 17,3%. На перерасчет выделено 8,5 млрд рублей.
Какой размер выплаты ожидать после повышения
Сегодня средняя накопительная пенсия составляет около 1600 рублей в месяц. Добровольные отчисления дают вдвое больше — примерно 3000 рублей. Эта сумма всегда идёт дополнением к основной страховой пенсии по возрасту.
Ваши накопления могут инвестироваться одним из 13 портфелей: их предлагает государственная компания ВЭБ.РФ и девять частных операторов. В зависимости от итоговой суммы вы вправе выбирать:
- Ежемесячные выплаты (если накоплений хватает на регулярные перечисления).
- Единовременное получение всей суммы (при небольших накоплениях).
Почему индексация оказалась высокой
Закон привязывает ежегодный перерасчёт к доходности инвестиций за предыдущий финансовый год. В 2025 году этот показатель более чем в три раза превысил официальный уровень инфляции. Именно высокая прибыль от вложенных средств позволила поднять накопительные пенсии на 17-19% вместо обычных нескольких процентов.
Вывод
Автоматическая индексация накопительных пенсий с 1 августа 2026 года коснётся прежде всего тех, кто участвовал в софинансировании, использовал маткапитал или делал добровольные взносы. Проверьте свою категорию — возможно, ваша ежемесячная прибавка составит почти пятую часть от текущей выплаты.
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