Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список

Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список Legion-Media

В последнее время внутренний туризм только растет, ведь все больше россиян предпочитают отдыхать на территории страны. Но есть города, с которыми складывается весьма другая ситуация.