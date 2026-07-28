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Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список

Опубликовано: 28 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список
Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список
Legion-Media
В последнее время внутренний туризм только растет, ведь все больше россиян предпочитают отдыхать на территории страны. Но есть города, с которыми складывается весьма другая ситуация.

Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой”, ссылаясь на РБК, назвал несколько городов России, в которые перестали ездить туристы.

Козельск (падение на 79%)

Город расположен в Калужской области. Сюда приезжают ради монастыря, Оптиной пустыни, но сам населенный пункт посещают все реже. Достопримечательности расположены рядом с городом, поэтому в сам Козельск мало кто заезжает.

Медвежьегорск (падение на 76%)

Небольшой город находится на территории Республики Карелии. Его знают даже те люди, которые там никогда не были. Именно тут снимали фильм “Любовь и Голуби”. Однако в сам Медвежьегорск ездят редко, чаще всего здесь бывают те люди, которые посещают Карелию.

Дзержинск (падение на 67%)

“В Дзержинске сохранился советский авангард, есть Шуховская башня на Оке — редкая ажурная конструкция. Вокруг сосновые леса и озёра. Но опять же: город стоит в 30 км от Нижнего Новгорода, и почти все едут туда на полдня из Нижнего. Отдельной поездкой Дзержинск не бывает”, - сообщает источник.

Нижний Новгород (падение на 15,4%)

В 2025 году город входил в пятерку самых посещаемых, но уже в 2026 году сюда стали приезжать реже. Как только снизилась посещаемость Нижнего Новгорода, то просела и популярность Дзержинска.

Личный опыт

Я неоднократно посещала Нижний Новгород. И даже была там в этом году. Хочу заметить, что небольшое сокращение числа туристов особо не ощущается, так как улицы все равно заполнены путешественниками.

Ранее портал "Городовой" рассказал об особенностях советского отдыха, которых нет сейчас.

Автор:
Полина Аксенова
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