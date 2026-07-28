Города России, в которые перестали ездить туристы - раньше пользовались большой популярностью: список

Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой”, ссылаясь на РБК, назвал несколько городов России, в которые перестали ездить туристы.
Козельск (падение на 79%)
Город расположен в Калужской области. Сюда приезжают ради монастыря, Оптиной пустыни, но сам населенный пункт посещают все реже. Достопримечательности расположены рядом с городом, поэтому в сам Козельск мало кто заезжает.
Медвежьегорск (падение на 76%)
Небольшой город находится на территории Республики Карелии. Его знают даже те люди, которые там никогда не были. Именно тут снимали фильм “Любовь и Голуби”. Однако в сам Медвежьегорск ездят редко, чаще всего здесь бывают те люди, которые посещают Карелию.
Дзержинск (падение на 67%)
“В Дзержинске сохранился советский авангард, есть Шуховская башня на Оке — редкая ажурная конструкция. Вокруг сосновые леса и озёра. Но опять же: город стоит в 30 км от Нижнего Новгорода, и почти все едут туда на полдня из Нижнего. Отдельной поездкой Дзержинск не бывает”, - сообщает источник.
Нижний Новгород (падение на 15,4%)
В 2025 году город входил в пятерку самых посещаемых, но уже в 2026 году сюда стали приезжать реже. Как только снизилась посещаемость Нижнего Новгорода, то просела и популярность Дзержинска.
Личный опыт
Я неоднократно посещала Нижний Новгород. И даже была там в этом году. Хочу заметить, что небольшое сокращение числа туристов особо не ощущается, так как улицы все равно заполнены путешественниками.
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