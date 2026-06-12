Только для 1 категории: в Госдуме предложили новые льготы, которые серьёзно снизят налоговую нагрузку

В России обсуждается новая инициатива.

Наделить налоговыми льготами женщин, воспитывающих детей, предложила депутат Госдумы Марина Ким. С этой инициативой она выступила на Петербургском международном экономическом форуме.

В чём идея

Инициатива предусмотрена для матерей, у которых есть дети до семи лет и которые владеют бизнесом. По словам Ким, по упрощённой системе налогообложения региональные власти могут снизить ставку для мам с 6% до 1%, а по режиму "доходы минус расходы" — с 15% до 5%.

При этом не важно, каким именно бизнесом будет владеть мать — речь идёт о любой экономической деятельности.

Почему это важно

По мнению депутата, введение льготы поможет снизить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, это значительно облегчит жизнь матерям-одиночкам.

Ким также напомнила, что многие матери откладывают уход в декретный отпуск из-за риска потерять бизнес. А подобная инициатива могла бы снять этот страх.

Сколько женщин в российском бизнесе

Бизнесом в России занимаются 7,9 млн женщин. Это примерно 45% от всего объема отечественных юрлиц. При этом в последние годы доля женского пола в бизнесе только увеличивается. Например, в 2023 году прирост составил 27,8%.

На маркетплейсах доля женщин-бизнесменов и вовсе перевалила за 50%, рассказывала сооснователь ИИ-сервиса по обработке и аналитике обратной связи "Спикс" Валентина Марченко.

"Важно отметить, что маркетплейсы существенно снизили порог входа в бизнес — не нужен сайт, склад и большой стартовый капитал. Это сделало предпринимательство доступнее для всех, но особенно заметно — для женщин, которые часто совмещают бизнес с семьей", — заявляла она.

Ранее мы писали о том, что россиян начнут наказывать за демонстрацию татуировок на пляжах.