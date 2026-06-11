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От штрафа до 15 суток ареста: россиян начнут наказывать за демонстрацию татуировок на пляжах

Опубликовано: 11 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
От штрафа до 15 суток ареста: россиян начнут наказывать за демонстрацию татуировок на пляжах
От штрафа до 15 суток ареста: россиян начнут наказывать за демонстрацию татуировок на пляжах
Legion-Media
Не все рисунки на теле безобидны.

В разгар пляжного сезона россиянам напомнили о неожиданных рисках, связанных с татуировками. Как пояснил "Абзацу" вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько, проблемы могут возникнуть не из-за самого рисунка на теле, а из-за его содержания и публичной демонстрации.

За какие татуировки могут наказать

По словам эксперта, если на теле есть татуировка в виде экстремистской или националистической символики, посетителя пляжа могут признать виновным в нарушении КоАП и назначить штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

За изображения или надписи, которые могут быть признаны призывами к ненависти по национальному, расовому, религиозному или иному признаку, могут наказать уже на 20 тысяч рублей. Кроме того, возможны обязательные работы сроком до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

"Если же татуировка содержит неприличные рисунки или матерные выражения, то правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье — либо штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток", — заявил Завалько.

Реальные случаи штрафов уже были

Правоохранители уже имеют опыт работы по этому направлению. Так, в 2025 году в Анапе по жалобе постояльцев отеля арестовали мужчину, на теле которого отдыхающие разглядели запрещённую символику. В итоге мужчине дали трое суток ареста.

Ещё один случай произошёл накануне на пляже Центрального парка имени Белоусова в Туле. Правда, там задержанный полицейскими мужчина отделался штрафом в 1 тысячу рублей.

Ранее мы писали о том, что владельцев дач предупредили о неожиданных запретах.

Автор:
Александр Асташкин
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