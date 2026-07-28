Народные приметы на 28 июля: что нельзя делать в день князя Владимира

Приметы обещают урожай и тёплую осень, а запреты касаются работы в поле, стирки и купания.

28 июля православные вспоминают святого князя Владимира — того самого, кто в 988 году принял решение, изменившее судьбу всей Руси. Этот день считается Днём Крещения Руси. С именем Владимира связаны не только вера, но и укрепление державы, возведение городов, расцвет письменности и культуры, пишет "Аргументы и Факты".

Князь Владимир: от язычника к святому

Владимир — сын Святослава и внук княгини Ольги. В юности он был язычником, но казнь христиан Феодора и Иоанна заставила его задуматься. Он изучал разные веры, отправлял послов за границу и в итоге остановился на православии. Крестился в Херсонесе, а вернувшись в Киев, сокрушил языческих идолов и крестил народ в Днепре. При нём на Руси появились храмы, школы, окрепли рубежи. В народе его величали Красным Солнышком, а церковь прославила в лике равноапостольных.

Что принято делать в этот день

Верили, что солнечные лучи несут здоровье. Семьи собирались за обеденным столом — общая трапеза считалась символом единства. Можно было загадывать желание, но только о себе. Также в старину чистили колодцы — вода в этот день считалась особенной, почти святой. Занимались мёдом, готовили его к зиме.

Чего не стоит делать

После обеда не выходили в поле — считалось, что там можно встретить нечисть, которая навлечёт беду.

Старались избегать ссор — любая могла перерасти в затяжной конфликт.

Не отказывали в помощи, иначе можно было лишиться поддержки свыше.

Новые дела не начинали — они могли не сложиться.

Стирку и рукоделие откладывали: считалось, что это приносит неудачи в личной жизни. Особенно остерегались этого незамужние девушки.

Не смотрели на небо, чтобы не увидеть падающую звезду — её появление связывали с душами грешников.

Детей без присмотра не оставляли, боялись нечистой силы.

Не жаловались на судьбу чужим людям, чтобы не усугубить проблемы.

Купаться в реках и озёрах категорически запрещалось.

Приметы погоды

Ясная погода обещала тёплую осень и хороший урожай.

Дождь и гроза — к тяжёлым колосьям на полях.

Утренняя роса — к большому урожаю мёда и корнеплодов.

Южный ветер нёс тепло, восточный — дожди.

Туман утром предвещал затяжные осадки.

Кузнечики, стрекочущие громко, — к ясному дню.

Высоко летающие ласточки — к сухой погоде.

Если липа пожелтела раньше времени — осень наступит скоро.

Радуга после дождя, которая быстро исчезла, — к улучшению погоды.

Если утки на воде беспокоятся — жди горя.

Вывод

В день памяти князя Владимира и Крещения Руси связано множество традиций, запретов и примет. Люди не работают в поле, не стирают, не шьют и не купаются в водоёмах. Приметы предсказывают осень и урожай.

Ранее мы рассказывали о приметах на 27 июля.