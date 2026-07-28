Делаю компот из арбуза - не напиток, а шедевр: утоляет жажду в любую жару с первого глотка

Из арбуза можно приготовить вкуснейший компот, который прекрасно сохраняется на зиму. Сделать его смогут даже те люди, которые никогда не пробовали заниматься закатками.
Ингредиенты:
- арбуз - 1/2 часть;
- лимонная кислота - 2 чайные ложки;
- сахар - 5 столовых ложек;
- вода - 2 литра.
Приготовление:
Арбуз вымыть, разделить на 2 части. Нарезать его средними кусочками, удалить семечки и корки. Выложить арбуз в стерильную банку, вскипятить воду и залить кусочки. Дать постоять 10 минут, после чего слить воду.
Ещё раз залить кипяток, добавить лимонную кислоту и сахар. Сразу надеть крышку, закатать её. Банку с компотом перевернуть, накрыть одеялом и дать остыть. Готовый компот лучше всего хранить в холодильнике.
Личный опыт
Всегда относилась к компоту из арбуза скептически, но так продолжалось только до того момента, пока не воспользовалась этим рецептом. Компот отлично освежает, арбуз остаётся вкусным.
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