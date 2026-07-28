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Делаю компот из арбуза - не напиток, а шедевр: утоляет жажду в любую жару с первого глотка

Опубликовано: 28 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Делаю компот из арбуза - не напиток, а шедевр: утоляет жажду в любую жару с первого глотка
Делаю компот из арбуза - не напиток, а шедевр: утоляет жажду в любую жару с первого глотка
Городовой ру
Как приготовить компот из арбуза

Из арбуза можно приготовить вкуснейший компот, который прекрасно сохраняется на зиму. Сделать его смогут даже те люди, которые никогда не пробовали заниматься закатками.

Ингредиенты:

  • арбуз - 1/2 часть;
  • лимонная кислота - 2 чайные ложки;
  • сахар - 5 столовых ложек;
  • вода - 2 литра.

Приготовление:

Арбуз вымыть, разделить на 2 части. Нарезать его средними кусочками, удалить семечки и корки. Выложить арбуз в стерильную банку, вскипятить воду и залить кусочки. Дать постоять 10 минут, после чего слить воду.

Ещё раз залить кипяток, добавить лимонную кислоту и сахар. Сразу надеть крышку, закатать её. Банку с компотом перевернуть, накрыть одеялом и дать остыть. Готовый компот лучше всего хранить в холодильнике.

Личный опыт

Всегда относилась к компоту из арбуза скептически, но так продолжалось только до того момента, пока не воспользовалась этим рецептом. Компот отлично освежает, арбуз остаётся вкусным.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить желе из творога и клубники.

Автор:
Полина Аксенова
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