Делаю компот из арбуза - не напиток, а шедевр: утоляет жажду в любую жару с первого глотка

Новости по теме

Без корок и фанатизма: вся правда о сахаре в арбузе и коварном «мочегонном» эффекте

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Крыжовник, смородина и вода - на выходе получаю ароматный компот: польза в каждом глотке

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Первая и важная подкормка лука весной: 1 ложка в воду – и луковицы вырастут размером с арбуз, а перья не пожелтеют

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