Штраф до 50 тысяч рублей: владельцев дач предупредили о неожиданных запретах

Руководитель бухгалтерского бюро Дарья Комкова напомнила дачникам о новых штрафах, которые могут коснуться каждого. Владельцам дачных участков теперь стоит внимательнее следить за своей территорией.
Какие растения придётся уничтожать
Одним из самых обсуждаемых нововведений стал контроль за инвазивными растениями, которые нельза разводить на участке.
В список таких растений входят борщевик Сосновского, американский клён, люпин, золотарник и рейнутрия.
За игнорирование требований предусмотрены серьёзные штрафы. Для граждан они могут составлять от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы ещё выше, а для организаций они могут достигать сотен тысяч рублей.
Заброшенные участки тоже под контролем
Следить необходимо не только за растениями. Если территория заросла сорняками и выглядит заброшенной, владельцу также могут выписать штраф.
"За отсутствие должного ухода предусмотрен штраф 300-500 рублей. За накопление мусора на земле — 2-5 тыс. рублей для физлиц и до 50 тыс. рублей для организаций", — рассказала Комкова.
Новые требования к заборам
С марта 2026 года действуют более строгие правила установки ограждений. Установка высоких глухих заборов допускается только при соблюдении установленных требований и согласии общего собрания жильцов посёлка.
В спорных ситуациях вопрос может дойти до судебного разбирательства.
Ранее мы писали о том, что 13-я пенсия может стать реальностью.