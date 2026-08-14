Погоны в гражданской авиации: что означают полоски у пилотов

Как по форме понять, кто есть кто в кабине самолета

Форма пилота — это не просто строгий костюм: в ней зашифрована целая система знаков. По полоскам и погонам можно с ходу определить, кто перед вами — командир или второй пилот, а заодно узнать кое‑что о его опыте.

Что значат полоски на форме

Главные ориентиры — галуны (так называют полоски). Их размещают на рукавах кителя и на погонах рубашки. Смысл у них простой: количество галунов показывает роль пилота в экипаже.

Четыре полоски — у командира воздушного судна или пилота‑инструктора, три — у второго пилота, два — у курсанта, который уже летал самостоятельно, один — у курсанта без самостоятельных вылетов.

Большинство авиакомпаний мира используют эту систему, хотя оттенки и ширина полосок могут отличаться из‑за фирменного стиля.

Откуда взялись погоны и почему командира зовут капитаном

Традиция пришла из морского флота: в 1930‑е годы авиакомпания Pan American первой массово ввела форму по морскому образцу — двубортные пиджаки, белые фуражки, понятные знаки отличия.

Пассажирам так было спокойнее: сразу видно, кто главный. Отсюда и «капитан», и «на борт», и даже слово «стюард».

Со временем галуны стали общепринятым знаком, а проверки пилотов — регулярными и серьёзными: каждые полгода лётчиков тестируют на тренажёрах в нештатных ситуациях.

Как быстро сориентироваться: несколько подсказок

Смотрите на рукава кителя или погоны рубашки — именно там считают галуны.

Не ориентируйтесь на цвет полосок: золотой или серебристый оттенок чаще связан с дизайном авиакомпании, а не с должностью.

Обращайте внимание на крылья на груди — это общий знак лётного состава, а фуражка с логотипом подскажет перевозчика.

Вывод

Система галунов помогает мгновенно понять статус пилота, а сама форма — не просто стиль, а наследие морской традиции и инструмент доверия пассажиров. Знание этих деталей делает наблюдение за экипажем интереснее, а терминология вроде «капитан» и «борт» обретает понятный смысл.

Личный опыт автора

Однажды в аэропорту я долго разглядывала форму экипажа — и только потом поняла, что по полоскам можно определить должность. С тех пор, если вижу пилотов, сразу ищу галуны — это как маленькая загадка. Ещё запомнила про крылья на груди: они точно говорят, что перед тобой лётный состав, а не наземная служба.

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