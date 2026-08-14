Закатываю по 50 банок яблочного «Мохито» — и все равно мало: зимой обычный компот после него никто не просит

Когда яблок в саду много, хочется найти им интересное применение — не только варенье и компот, но и что‑то с ярким вкусом. Яблочное «Мохито» отлично вписывается в эту задачу: напиток выходит свежим, кисло‑сладким и напоминает домашний лимонад.
Что нужно и как готовить
На трёхлитровую банку берут 500 г яблок, четыре полукружья апельсина, два полукружья лимона, около 10 листиков мяты, 180–200 г сахара и примерно 2,5 литра воды.
Яблоки моют, режут на четвертинки и убирают сердцевину; крупные плоды можно нарезать мельче. Цитрусы тщательно промывают и нарезают тонкими ломтиками, косточки удаляют — они могут дать горечь.
Сначала ингредиенты укладывают в банку и заливают кипятком, дают настояться, чтобы фрукты и мята прогрелись и раскрыли аромат. Затем воду сливают, варят из неё сироп с сахаром, снова заливают банку и герметично закрывают.
Практичные советы, чтобы всё получилось
- Берите плотные яблоки без повреждений — так кусочки сохранят форму и не превратятся в пюре.
- Если яблоки сладкие, хватит 180 г сахара; для кислых сортов лучше добавить 200 г.
- Обязательно убирайте косточки из цитрусов — они дают неприятную горечь и портят вкус напитка.
Вывод
Яблочное «Мохито» — удачная альтернатива привычному компоту: сочетание яблок, цитрусов и мяты даёт свежий, яркий вкус. Такая заготовка не требует сложных навыков, а результат приятно удивляет. Зимой охлаждённый напиток отлично освежает и напоминает о летнем саде.
Личный опыт автора
В прошлом году я впервые сделала такую заготовку — и удивилась, насколько напиток похож на домашний лимонад. Теперь всегда кладу чуть меньше сахара, если яблоки сами по себе сладкие. С тех пор это мой любимый вариант «небанального» компота — родным очень нравится.
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