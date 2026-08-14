Повидло, которое предпочитал сам Брежнев: кремлевский рецепт – вкусный и ароматный десерт

Новости по теме

Жарю яблоки с сахаром на сковороде - получаю вкуснейшее варенье: за одно чаепитие можно съесть всю банку

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Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска

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После заморозков яблоне – обязательно: 1 мл в воду – и яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими, как мед

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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