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Повидло, которое предпочитал сам Брежнев: кремлевский рецепт – вкусный и ароматный десерт

Опубликовано: 14 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Повидло, которое предпочитал сам Брежнев: кремлевский рецепт – вкусный и ароматный десерт
Повидло, которое предпочитал сам Брежнев: кремлевский рецепт – вкусный и ароматный десерт
Городовой ру
Популярное советское варенье

Повидло является десертом советской кулинарной традиции, вызывающим ностальгические чувства у многих. Его популярность связана с простотой приготовления и доступностью ингредиентов в условиях дефицита. Повидло, о котором пойдет речь, очень любил генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 1,5 кг;
  • Сахар — 600 г;
  • Вода — 200 мл.

Процесс приготовления:

Яблоки необходимо тщательно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины. Нарезанные кубиками фрукты поместите в кастрюлю, засыпьте сахаром и дайте настояться в течение 8 часов.

Далее кастрюлю поставьте на тихий огонь, и варите содержимое приблизительно один час. После этого фрукты измельчите до состояния пюре при помощи блендера и доведите их до кипения.

Готовое повидло разлейте в стерилизованные банки, герметично закройте и укутайте для медленного остывания.

Ранее мы рассказали, как приготовить ароматную закуску из лисичек.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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