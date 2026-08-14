Повидло, которое предпочитал сам Брежнев: кремлевский рецепт – вкусный и ароматный десерт

Повидло является десертом советской кулинарной традиции, вызывающим ностальгические чувства у многих. Его популярность связана с простотой приготовления и доступностью ингредиентов в условиях дефицита. Повидло, о котором пойдет речь, очень любил генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев.
Ингредиенты:
- Яблоки — 1,5 кг;
- Сахар — 600 г;
- Вода — 200 мл.
Процесс приготовления:
Яблоки необходимо тщательно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины. Нарезанные кубиками фрукты поместите в кастрюлю, засыпьте сахаром и дайте настояться в течение 8 часов.
Далее кастрюлю поставьте на тихий огонь, и варите содержимое приблизительно один час. После этого фрукты измельчите до состояния пюре при помощи блендера и доведите их до кипения.
Готовое повидло разлейте в стерилизованные банки, герметично закройте и укутайте для медленного остывания.
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