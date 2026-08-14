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Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого

Опубликовано: 14 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года. В этот день Растущая Луна будет находиться в знаке Зодиака Дева.

Прогноз

Отношения: высока вероятность новых знакомств, которые принесут вам лишь пользу. В этот день нужно показать максимальную общительность, не стоит бояться чего-то нового. В действующих отношениях все будет складываться идеально, все конфликты и недопонимания будут урегулированы.

Финансы: день не подойдет для заключения каких-либо соглашений, подписания договоров, поэтому лучше не рисковать. В финансовом положении будет ощущаться стабильность, при этом взлетов и падений не предвидится.

Работа: придется выполнить массу поручений, поэтому свободного времени останется не так уж и много. Начальство оценит старания, сделает правильные выводы. День отлично подходит для одиночной работы, что позволит сконцентрироваться на деле. При выполнении задач руководствуйтесь не только опытом, но и внутренним чутьем.

Здоровье: проблем не будет, если внимательно следить за своим самочувствием. Из-за большого количества работы потребуется отдых, поэтому свободное время лучше всего провести дома. Ограничьте количество какой-либо нагрузки.

Ранее портал "Городовой" рассказал о финансовом гороскопе до 16 августа.

Автор:
Полина Аксенова
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