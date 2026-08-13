Бросаю банан в бульон, а хлеб в кастрюлю со свеклой: два лайфхака, о которых знают только самые продвинутые хозяйки

Лайфхаки значительно облегчают жизнь и высвобождают время для более приятных моментов. В частности, рекомендации, представленные автором Дзен-канала «TECHNOTION», позволяют эффективно решить две проблемы, возникающие в процессе приготовления пищи.
Лайфхак с банановой кожурой
Варка говяжьего бульона традиционно требует нескольких часов для достижения мягкости и нежности мяса. Тем не менее, существует метод, позволяющий существенно сократить время приготовления. Для этого потребуется банановая кожура.
Предварительно тщательно вымытую банановую кожуру следует поместить в кастрюлю в начале процесса варки. Это обеспечит быстрое достижение желаемой мягкости и нежности мяса.
Лайфхак с хлебом
Многие люди испытывают дискомфорт от специфического запаха свеклы во время ее приготовления, который может сохраняться длительное время.
Решением является добавление корки черного хлеба в кастрюлю. Этот метод позволяет мгновенно нейтрализовать нежелательный запах.
Ранее мы рассказали, как порезать лук без слез.