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Бросаю банан в бульон, а хлеб в кастрюлю со свеклой: два лайфхака, о которых знают только самые продвинутые хозяйки

Опубликовано: 13 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Бросаю банан в бульон, а хлеб в кастрюлю со свеклой: два лайфхака, о которых знают только самые продвинутые хозяйки
Бросаю банан в бульон, а хлеб в кастрюлю со свеклой: два лайфхака, о которых знают только самые продвинутые хозяйки
Городовой ру
Кулинарные лайфхаки

Лайфхаки значительно облегчают жизнь и высвобождают время для более приятных моментов. В частности, рекомендации, представленные автором Дзен-канала «TECHNOTION», позволяют эффективно решить две проблемы, возникающие в процессе приготовления пищи.

Лайфхак с банановой кожурой

Варка говяжьего бульона традиционно требует нескольких часов для достижения мягкости и нежности мяса. Тем не менее, существует метод, позволяющий существенно сократить время приготовления. Для этого потребуется банановая кожура.

Предварительно тщательно вымытую банановую кожуру следует поместить в кастрюлю в начале процесса варки. Это обеспечит быстрое достижение желаемой мягкости и нежности мяса.

Лайфхак с хлебом

Многие люди испытывают дискомфорт от специфического запаха свеклы во время ее приготовления, который может сохраняться длительное время.

Решением является добавление корки черного хлеба в кастрюлю. Этот метод позволяет мгновенно нейтрализовать нежелательный запах.

Ранее мы рассказали, как порезать лук без слез.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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