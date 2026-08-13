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Белый песок и милые нерпы: на Финском заливе откроют два обновленных пляжа

Опубликовано: 13 августа 2026 11:36
 Проверено редакцией
Белый песок и милые нерпы: на Финском заливе откроют два обновленных пляжа
Белый песок и милые нерпы: на Финском заливе откроют два обновленных пляжа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На пляж Финского залива привезли жабу с Урала и песок из Усть-Луги.

Жители Петербурга и гости города наконец-то дождались. Заборы убирают, а популярные пляжи «Новый» и «Чудный» готовы принимать отдыхающих.

Когда открытие и что изменилось?

Пляжи откроют в субботу, 17 августа, сообщил "Фонтанке" руководитель учреждения по благоустройству «Курортный берег» Алексей Фисяк.

Строительные заборы уберут. За выходные специалисты расставят последние качели и шезлонги.

Главное обновление — это песок. На оба пляжа завезли новый белый песок из Усть-Луги. Он мягкий и чистый. Для безопасности отдыхающих на побережье установили городские камеры видеонаблюдения.

А вот с туалетами придется немного подождать. Новые кабинки запустят чуть позже, когда завершится их настройка и приемка.

Пляж «Новый»: каменная жаба и много места

Главный сюрприз — пляж «Новый» увеличили в три раза. Теперь места хватит всем желающим позагорать.

Вот что еще там появилось:

  • Зона воркаута для любителей спорта.
  • Современная детская площадка. Она подходит для игр в любое время года.
  • Скульптура «Цикл жизни». Это главная фишка пляжа. В центре композиции — жаба с икрой и осокой. Фигуру земноводного высекли из карельского камня уральские мастера.

Пляж «Чудный»: милые нерпы и футбол

Пляж «Чудный» преобразился не меньше. Здесь поставили симпатичные скульптуры балтийских нерп и арт-объект «Крылатый друг».

Для любителей подвижных игр установили футбольные ворота и обустроили спортивные площадки.

Полезная информация для отдыхающих

Пляжи расположены в Курортном районе Петербурга (в районе поселка Репино и Зеленогорска). Это традиционно любимые места отдыха петербуржцев.

Как добраться:

  • На электричке с Финляндского вокзала до станций «Репино» или «Зеленогорск».
  • На автобусах или маршрутках от станций метро «Беговая», «Черная речка» или «Старая Деревня».

Погода пока позволяет поймать последние теплые дни, так что это отличный повод прогуляться у воды по новому белому песку.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге и области больше не осталось чистых пляжей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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