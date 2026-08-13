Белый песок и милые нерпы: на Финском заливе откроют два обновленных пляжа

Жители Петербурга и гости города наконец-то дождались. Заборы убирают, а популярные пляжи «Новый» и «Чудный» готовы принимать отдыхающих.
Когда открытие и что изменилось?
Пляжи откроют в субботу, 17 августа, сообщил "Фонтанке" руководитель учреждения по благоустройству «Курортный берег» Алексей Фисяк.
Строительные заборы уберут. За выходные специалисты расставят последние качели и шезлонги.
Главное обновление — это песок. На оба пляжа завезли новый белый песок из Усть-Луги. Он мягкий и чистый. Для безопасности отдыхающих на побережье установили городские камеры видеонаблюдения.
А вот с туалетами придется немного подождать. Новые кабинки запустят чуть позже, когда завершится их настройка и приемка.
Пляж «Новый»: каменная жаба и много места
Главный сюрприз — пляж «Новый» увеличили в три раза. Теперь места хватит всем желающим позагорать.
Вот что еще там появилось:
- Зона воркаута для любителей спорта.
- Современная детская площадка. Она подходит для игр в любое время года.
- Скульптура «Цикл жизни». Это главная фишка пляжа. В центре композиции — жаба с икрой и осокой. Фигуру земноводного высекли из карельского камня уральские мастера.
Пляж «Чудный»: милые нерпы и футбол
Пляж «Чудный» преобразился не меньше. Здесь поставили симпатичные скульптуры балтийских нерп и арт-объект «Крылатый друг».
Для любителей подвижных игр установили футбольные ворота и обустроили спортивные площадки.
Полезная информация для отдыхающих
Пляжи расположены в Курортном районе Петербурга (в районе поселка Репино и Зеленогорска). Это традиционно любимые места отдыха петербуржцев.
Как добраться:
- На электричке с Финляндского вокзала до станций «Репино» или «Зеленогорск».
- На автобусах или маршрутках от станций метро «Беговая», «Черная речка» или «Старая Деревня».
Погода пока позволяет поймать последние теплые дни, так что это отличный повод прогуляться у воды по новому белому песку.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге и области больше не осталось чистых пляжей.