Белый песок и милые нерпы: на Финском заливе откроют два обновленных пляжа

На пляж Финского залива привезли жабу с Урала и песок из Усть-Луги.

Жители Петербурга и гости города наконец-то дождались. Заборы убирают, а популярные пляжи «Новый» и «Чудный» готовы принимать отдыхающих.

Когда открытие и что изменилось?

Пляжи откроют в субботу, 17 августа, сообщил "Фонтанке" руководитель учреждения по благоустройству «Курортный берег» Алексей Фисяк.

Строительные заборы уберут. За выходные специалисты расставят последние качели и шезлонги.

Главное обновление — это песок. На оба пляжа завезли новый белый песок из Усть-Луги. Он мягкий и чистый. Для безопасности отдыхающих на побережье установили городские камеры видеонаблюдения.

А вот с туалетами придется немного подождать. Новые кабинки запустят чуть позже, когда завершится их настройка и приемка.

Пляж «Новый»: каменная жаба и много места

Главный сюрприз — пляж «Новый» увеличили в три раза. Теперь места хватит всем желающим позагорать.

Вот что еще там появилось:

Зона воркаута для любителей спорта.

Современная детская площадка. Она подходит для игр в любое время года.

Скульптура «Цикл жизни». Это главная фишка пляжа. В центре композиции — жаба с икрой и осокой. Фигуру земноводного высекли из карельского камня уральские мастера.

Пляж «Чудный»: милые нерпы и футбол

Пляж «Чудный» преобразился не меньше. Здесь поставили симпатичные скульптуры балтийских нерп и арт-объект «Крылатый друг».

Для любителей подвижных игр установили футбольные ворота и обустроили спортивные площадки.

Полезная информация для отдыхающих

Пляжи расположены в Курортном районе Петербурга (в районе поселка Репино и Зеленогорска). Это традиционно любимые места отдыха петербуржцев.

Как добраться:

На электричке с Финляндского вокзала до станций «Репино» или «Зеленогорск».

На автобусах или маршрутках от станций метро «Беговая», «Черная речка» или «Старая Деревня».

Погода пока позволяет поймать последние теплые дни, так что это отличный повод прогуляться у воды по новому белому песку.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге и области больше не осталось чистых пляжей.