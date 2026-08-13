Городовой / Полезное / Простой трюк – и любая рыба получится сочной и ароматной, даже минтай или хек
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Простой трюк – и любая рыба получится сочной и ароматной, даже минтай или хек

Опубликовано: 13 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Простой трюк – и любая рыба получится сочной и ароматной, даже минтай или хек
Простой трюк – и любая рыба получится сочной и ароматной, даже минтай или хек
Legion-Media
Рыба станет сочной и нежной, если замочить её в тёплом соле-сахарном растворе на час. Простой метод подходит для хека, минтая и других видов. Попробуйте — и сухая рыба останется в прошлом.

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что рыба, особенно замороженная, получается сухой и безвкусной. Но есть простой способ превратить даже минтай, хек или путассу в сочное и ароматное блюдо. Секрет — в замачивании в соле-сахарном растворе перед готовкой, пишет ИА EAOMedia.ru.

Как подготовить рыбу

Пошаговые действия:

  1. Рыбу слегка размораживают, удаляют плавники, хвост, голову и внутренности.
  2. Затем её нарезают порционными кусками.
  3. После этого готовят специальный раствор: на 1 л воды (температура около 40–45C) добавляют по 1 ст.л. соли и сахара, тщательно размешивают до полного растворения.
  4. В рассол помещают подготовленную рыбу и оставляют на 1 час.

Почему это работает

Под воздействием тёплого солевого раствора в тканях рыбы происходят процессы, которые помогают удерживать влагу: белки частично денатурируют, и клетки впитывают жидкость. Благодаря этому рыба сохраняет сочность даже при жарке или запекании. Кроме того, раствор устраняет неприятный аромат и привкус, характерный для некоторых замороженных видов. После замачивания рыбу достают, обсушивают бумажным полотенцем и готовят любым способом.

Личный опыт автора

Я долго не могла понять, почему рыба из магазина всегда получается сухой, даже если я добавляю масло и специи. Узнала про этот метод — и результат превзошёл ожидания. Хек после замачивания стал сочным и нежным, как будто только что пойманный. Теперь я всегда использую этот приём, и моя семья полюбила рыбные блюда.

Вывод

Замачивание в тёплом рассоле с солью и сахаром — простой способ сделать любую рыбу сочной и ароматной. Метод подходит для всех видов замороженной рыбы и не требует дополнительных затрат. Один час — и рыба готова к приготовлению.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить пшенную кашу.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью