Метро идет на север: в Петербурге заказывают эскалаторы для двух новых станций

Приём заявок уже стартовал.

Метро в Приморском районе Петербурга становится всё ближе. На зелёной ветке полным ходом идёт стройка.

Настоящий подземный коридор уже готов, и теперь специалисты переходят к обустройству самих станций.

Сейчас город ищет компанию, которая изготовит и установит эскалаторы для двух новых остановок — «Богатырской» и «Каменки», сообщает "ДП" со ссылкой на портал госзакупок.

Где появятся новые станции и зачем они нужны?

Приморский район — один из самых густонаселенных и быстрорастущих в городе. Действующих станций метро здесь катастрофически не хватает.

Новые станции должны решить эту проблему:

«Богатырская» откроется на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта.

откроется на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. «Каменка» появится на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. В будущем она станет пересадочной: с неё можно будет перейти на фиолетовую ветку.

Почти полтора миллиарда на подъемники

Заказчиком выступает «Метрострой Северной столицы». Цена вопроса — почти 1,44 миллиарда рублей.

За эти деньги подрядчик должен сделать восемь мощных эскалаторов, которые выдерживают огромные пассажиропотоки:

На «Богатырской» установят четыре эскалатора с высотой подъёма 6 метров. Станция будет неглубокой.

На «Каменке» подъём серьезнее — 14,2 метра. Там также смонтируют четыре эскалатора.

Подрядчика выберут уже в конце августа. А вот полностью завершить все работы — от производства до настройки техники — компании предстоит до 31 июля 2028 года.

Главная победа: тоннель уже прорыт

Закупка эскалаторов — это знак того, что стройка переходит на новый этап. Совсем недавно, 6 августа, гигантский проходческий щит «Надежда» закончил прокладывать подземный путь.

Этот щит — настоящая знаменитость петербургского метростроения. Он уникален тем, что роет сразу один большой двухпутный тоннель вместо двух узких.

Поездам в нём не тесно: они будут ходить навстречу друг другу в одном пространстве.

Если всё пойдёт по графику, уже через несколько лет жители северных окраин смогут добираться до центра Петербурга быстро и без пересадок на автобусы.

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