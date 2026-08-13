1 ложка в шампунь — и волосы объемные у корней и чистые до 7 дней: любимый лайфхак

Летом прическа теряет пышность быстрее обычного: из‑за пота и кожного сала корни быстро выглядят несвежими, даже если мыть голову каждый день.
Есть простой домашний способ продлить чистоту волос на несколько дней — с помощью обычной пищевой соды. Это не чудо‑средство, но как мягкий пилинг для кожи головы сода работает неплохо.
Как сода помогает волосам
Сода действует как деликатный абразив: убирает ороговевшие частички кожи, излишки жира и остатки укладочных средств, которые скапливаются у корней. В результате волосы у основания становятся легче, появляется заметный объём, а ощущение свежести держится до пяти дней.
Важно понимать: это не влияет на рост волос, а решает проблему именно на уровне кожи головы.
Практические советы: как применять соду правильно
- Смешать порцию шампуня с щепоткой соды (максимум — до половины чайной ложки) и использовать сразу, не готовя впрок.
- Наносить смесь только на корни, мягко массировать 2–3 минуты, затем смыть тёплой водой.
- После этого промыть голову ещё раз обычным шампунем, а бальзам или маску наносить только по длине, не затрагивая корней.
- Не применять чаще одного раза в неделю; для поддержания эффекта достаточно 1–2 раз в месяц.
- Перед первым применением сделать тест на чувствительность — нанести немного смеси за ухо и убедиться, что нет раздражения.
Вывод
Содовый пилинг — бюджетная альтернатива салонным процедурам: он убирает лишний жир и остатки стайлинга, делает волосы у корней более лёгкими и объёмными. Такой способ особенно выручает летом, когда свежесть причёски теряется быстрее.
Личный опыт автора
Однажды попробовала добавить соду в шампунь — и удивилась, как долго волосы оставались пышными. Теперь делаю такую процедуру редко, только когда хочется продлить свежесть. Результат нравится: причёска выглядит опрятной заметно дольше.
Ранее «Городовой» рассказывал о стильных вариантах маникюра на удлиняющую пальцы форму ногтей.