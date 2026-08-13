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1 ложка в шампунь — и волосы объемные у корней и чистые до 7 дней: любимый лайфхак

Опубликовано: 13 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
1 ложка в шампунь — и волосы объемные у корней и чистые до 7 дней: любимый лайфхак
фото legion-media
Как вернуть волосам объем и свежесть без дорогих процедур

Летом прическа теряет пышность быстрее обычного: из‑за пота и кожного сала корни быстро выглядят несвежими, даже если мыть голову каждый день.

Есть простой домашний способ продлить чистоту волос на несколько дней — с помощью обычной пищевой соды. Это не чудо‑средство, но как мягкий пилинг для кожи головы сода работает неплохо.

Как сода помогает волосам

Сода действует как деликатный абразив: убирает ороговевшие частички кожи, излишки жира и остатки укладочных средств, которые скапливаются у корней. В результате волосы у основания становятся легче, появляется заметный объём, а ощущение свежести держится до пяти дней.

Важно понимать: это не влияет на рост волос, а решает проблему именно на уровне кожи головы.

Практические советы: как применять соду правильно

  • Смешать порцию шампуня с щепоткой соды (максимум — до половины чайной ложки) и использовать сразу, не готовя впрок.
  • Наносить смесь только на корни, мягко массировать 2–3 минуты, затем смыть тёплой водой.
  • После этого промыть голову ещё раз обычным шампунем, а бальзам или маску наносить только по длине, не затрагивая корней.
  • Не применять чаще одного раза в неделю; для поддержания эффекта достаточно 1–2 раз в месяц.
  • Перед первым применением сделать тест на чувствительность — нанести немного смеси за ухо и убедиться, что нет раздражения.

Вывод

Содовый пилинг — бюджетная альтернатива салонным процедурам: он убирает лишний жир и остатки стайлинга, делает волосы у корней более лёгкими и объёмными. Такой способ особенно выручает летом, когда свежесть причёски теряется быстрее.

Личный опыт автора

Однажды попробовала добавить соду в шампунь — и удивилась, как долго волосы оставались пышными. Теперь делаю такую процедуру редко, только когда хочется продлить свежесть. Результат нравится: причёска выглядит опрятной заметно дольше.

Ранее «Городовой» рассказывал о стильных вариантах маникюра на удлиняющую пальцы форму ногтей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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