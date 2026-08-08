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Ногти-пуанты: топ стильных вариантов маникюра на удлиняющую пальцы форму ногтей "балерина"

Опубликовано: 8 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ногти-пуанты: топ стильных вариантов маникюра на удлиняющую пальцы форму ногтей "балерина"
фото legion-media
Кому подойдет эта форма, как ее грамотно обыграть и какие дизайны сейчас в тренде

Многие отдают предпочтение миндалю или мягкому квадрату, а про «балерину» будто забывают — и зря. Эта форма изящно сочетает утончённость скошенных боков и практичность ровного кончика, смотрится элегантно и не мешает в быту.

Почему стоит присмотреться к «балерине»

Главное условие, чтобы форма раскрылась, — средняя или большая длина: на коротких ногтях эффект теряется. Зато на подходящей длине «балерина» визуально вытягивает пальцы и делает их тоньше.

Ещё один плюс — гибкость: её легко получить из миндаля или квадрата, а при желании так же просто вернуться к прежнему варианту, отмечает источник.

Трендовые идеи дизайна для формы «балерина»

  • Розовый френч: полупрозрачная база плюс насыщенный розовый кончик — стильный контраст без лишней пестроты.
  • Нежно‑розовый «пузырь»: тонкие слои полупрозрачного лака дают эффект воздушной вуали, напоминающей розовую жвачку.
  • Голографические цветы: объёмные цветочные мотивы в бордовых, горчичных и фиолетовых тонах на нюдовой подложке смотрятся как сказочный декор.

Вывод

«Балерина» — это баланс изящества и удобства, который незаслуженно остаётся в тени. При грамотном подборе длины и дизайна она подчёркивает красоту рук и легко вписывается в разные стили. Главное — не бояться экспериментировать и выбирать то, что по душе.

Ранее «Городовой» рассказывал, как носить длинные юбки в 2026 году, чтобы не выглядеть персонажем из прошлого.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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