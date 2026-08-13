Плодоносить будут до середины сентября: агроном Давыдова назвала подкормку, которая открывает «второе дыхание» у огурцов – зеленцы, как на подбор

Принято считать, что сезон огурцов завершается в июле, оставляя в августе лишь увядшие плети. Однако это совсем не соответствует действительности. Применение секретных методов подкормки позволяет продлить период плодоношения огурцов, обеспечивая сбор урожая сочных зеленцов вплоть до середины сентября.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации для поддержания продуктивности культуры в августе.
Внесите золу
До середины августа рекомендуется провести подкормку огурцов древесной золой. Этот компонент является источником калия, который стимулирует формирование новых завязей.
Нанесите золу в прикорневую зону (примерно 1 стакан на одно растение). В качестве альтернативы можно приготовить раствор: 2 стакана золы растворить в 10 литрах воды, настаивать в течение 2 суток, после чего полить грядки из расчета два литра на куст. Повторите полив через 5 дней.
Внесите органику
Вторая фаза подкормки включает использование коровяка или настоя куриного помета. Эти ингредиенты насыщены питательными веществами, способствующими восстановлению жизненных сил огурцов.
Для приготовления удобрения из коровяка необходимо взять 3 кг свежего навоза и развести его в 10 л воды. Полученную смесь следует настаивать в течение 7-10 дней. Перед использованием концентрат разбавляется водой в соотношении 1:10.
При использовании куриного помета для приготовления настоя рекомендуется развести его водой в пропорции 1:10, корректируя соотношение в зависимости от исходной концентрации продукта. Настаивание в данном случае не требуется. Поливать огурцы следует под корень, используя по 2 литра раствора на каждое растение.
Обе указанные подкормки могут быть применены как одновременно, так и с интервалом, не превышающим 5 дней.
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