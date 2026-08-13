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Пассажирам здесь не рады: 3 худших поезда РЖД, на которые лучше не брать билет

Опубликовано: 13 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пассажирам здесь не рады: 3 худших поезда РЖД, на которые лучше не брать билет
фото legion-media
Не самые комфортные маршруты РЖД и на что жалуются пассажиры

РЖД постепенно обновляет поезда, но на некоторых направлениях уровень комфорта всё ещё оставляет желать лучшего. Пассажиры регулярно сталкиваются с техническими неполадками, устаревшим оборудованием и другими неудобствами.

Эксперты изучили отзывы и выделили маршруты, вызывающие больше всего нареканий.

Топ‑3 проблемных маршрута по отзывам путешественников

На этих направлениях дискомфорт — почти закономерность, а не случайность. Люди отмечают не только изношенность вагонов, но и слабую реакцию на неполадки, из‑за чего даже обычная поездка превращается в испытание.

  1. Москва — Владивосток (поезд № 9/10): мало розеток, перебои с электричеством, проблемы с кондиционированием и частые задержки; в отдельных случаях температура в купе доходила до +30 °C.
  2. Хабаровск — Нерюнгри (поезд № 325): регулярные технические неисправности, перебои в работе туалетов, перепады температуры, напряжённая атмосфера из‑за поведения персонала.
  3. Москва — Нальчик (поезд № 61): изношенные вагоны, поломки (в том числе прорыв трубопровода), неработающие телевизоры в СВ, нехватка розеток.

Как спланировать поездку без лишних неудобств

Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в дороге, достаточно заранее подстраховаться. Простые меры заметно повышают шансы на комфортную поездку, даже если маршрут длинный.

Вывод

Проблемы с комфортом чаще встречаются в нефирменных поездах — их обновляют в последнюю очередь. Если заранее изучить отзывы и выбрать фирменный состав, можно заметно снизить риск неприятных сюрпризов. Такой подход делает дальнюю дорогу спокойнее и приятнее.

Личный опыт автора

Однажды ехала по длинному маршруту — и пожалела, что не посмотрела отзывы заранее. С тех пор всегда проверяю, какой именно состав идёт. Фирменный поезд — это реально другая история: техника работает, розетки есть, атмосфера спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как живут люди в самом холодном городе России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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