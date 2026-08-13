Пассажирам здесь не рады: 3 худших поезда РЖД, на которые лучше не брать билет

РЖД постепенно обновляет поезда, но на некоторых направлениях уровень комфорта всё ещё оставляет желать лучшего. Пассажиры регулярно сталкиваются с техническими неполадками, устаревшим оборудованием и другими неудобствами.
Эксперты изучили отзывы и выделили маршруты, вызывающие больше всего нареканий.
Топ‑3 проблемных маршрута по отзывам путешественников
На этих направлениях дискомфорт — почти закономерность, а не случайность. Люди отмечают не только изношенность вагонов, но и слабую реакцию на неполадки, из‑за чего даже обычная поездка превращается в испытание.
- Москва — Владивосток (поезд № 9/10): мало розеток, перебои с электричеством, проблемы с кондиционированием и частые задержки; в отдельных случаях температура в купе доходила до +30 °C.
- Хабаровск — Нерюнгри (поезд № 325): регулярные технические неисправности, перебои в работе туалетов, перепады температуры, напряжённая атмосфера из‑за поведения персонала.
- Москва — Нальчик (поезд № 61): изношенные вагоны, поломки (в том числе прорыв трубопровода), неработающие телевизоры в СВ, нехватка розеток.
Как спланировать поездку без лишних неудобств
Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в дороге, достаточно заранее подстраховаться. Простые меры заметно повышают шансы на комфортную поездку, даже если маршрут длинный.
Вывод
Проблемы с комфортом чаще встречаются в нефирменных поездах — их обновляют в последнюю очередь. Если заранее изучить отзывы и выбрать фирменный состав, можно заметно снизить риск неприятных сюрпризов. Такой подход делает дальнюю дорогу спокойнее и приятнее.
Личный опыт автора
Однажды ехала по длинному маршруту — и пожалела, что не посмотрела отзывы заранее. С тех пор всегда проверяю, какой именно состав идёт. Фирменный поезд — это реально другая история: техника работает, розетки есть, атмосфера спокойнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, как живут люди в самом холодном городе России.