Еда важнее красоты стульев: на Невский могут вернуть летние террасы, но в едином стиле

Летние кафе могут вернуться на главную улицу города.

На главную улицу Петербурга могут вернуться летние кафе. Об этом заявил председатель Заксобрания города Александр Бельский в беседе с Business FM Петербург.

Если идею одобрят, уже следующим летом горожане и туристы снова смогут пить кофе на свежем воздухе прямо на Невском.

Куда исчезли столики?

Летние веранды на Невском запретили в прошлом году. Смольный объяснил это заботой о безопасности.

Чиновники посчитали, что из-за террас тротуары становятся слишком тесными. Якобы пешеходам не хватает места, и они рискуют случайно выйти на проезжую часть.

При этом Невский без столиков на улице потерял часть своего привычного шарма. Многие петербуржцы и гости города отмечали, что проспект стал выглядеть более «сухо» и менее уютно.

Удар по бизнесу и высоким арендам

Запрет сильно ударил по рестораторам. Лето в Петербурге — короткое, но самое прибыльное время. За четыре теплых месяца заведения на Невском зарабатывают до 70% всей годовой прибыли.

Без летних площадок рестораны потеряли от 20% до 40% доходов. При этом арендодатели в центре города отказались снижать платы за помещения.

Владельцы заведений оказались в очень тяжелом положении.

Одинаковый стиль для всех

Власть предлагает компромисс. Веранды вернут, но они станут типовыми. Все конструкции сделают одинакового размера и в едином стиле. Никаких огромных и аляповатых пристроек.

Что думают владельцы кафе?

Рестораторы, опрошенные изданием, встретили новость с радостью. Они готовы урезать размеры веранд.

Бизнесмены просят лишь о небольшом послаблении. Они хотят добавить верандам немного индивидуальности. Например, с помощью живых цветов или мелких деталей декора.

Рестораторы также напоминают: строгие правила существуют и сейчас. Любой навес или маркизу и так приходится строго согласовывать с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

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