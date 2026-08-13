Без дефицита, но с вопросами: что сейчас происходит на заправках Петербурга

Водители жалуются на качество топлива.

На петербургских заправках снова тихо и спокойно. Очереди исчезли, а дефицит топлива остался в прошлом, рассказал Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио «КП в Петербурге»

Однако у автолюбителей появились новые поводы для беспокойства.

Бензин есть, но к качеству есть вопросы

Купить бензин любой марки сейчас можно практически на любой АЗС.

За ценами продолжают следить антимонопольщики. В УФАС заявляют, что контролируют наценки, поэтому резких скачков стоимости на табло быть не должно.

Но без проблем не обошлось. Водители все чаще жалуются на качество горючего. Больше всего претензий поступает к премиальным маркам — АИ-95 и АИ-100, а также к дизелю.

Чиновники честно признают: сами качество на заправках не проверяют, но жалобы от горожан фиксируют.

Водители массово переходят на газ и «розетку»

Из-за высоких цен и опасений залить в бак плохой бензин петербуржцы стали искать альтернативу.

Спрос на переоборудование машин под газомоторное топливо вырос сразу на 45%. Это объяснимо: газ стоит почти в два раза дешевле бензина.

К тому же в Петербурге действуют государственные субсидии, которые покрывают значительную часть расходов на установку газового оборудования.

Растет и популярность электромобилей. Александр Бельский поделился личным опытом: он сам пересел на электрокар больше года назад и остался очень доволен.

Зарядная инфраструктура в Петербурге развивается быстро — электроколонки появляются у торговых центров, на парковках и традиционных АЗС.

А что происходит в Ленобласти?

Ранее губернатор Александр Дрозденко отметил, что худшее уже позади, а лимиты на дизель во многих местах сняли. Топливо снова разрешили наливать в канистры.

Напомним, что временные перебои с бензином и дизелем затронули многие регионы России.

Чтобы сбить ценник и наполнить внутренний рынок, правительство РФ даже вводило временный запрет на экспорт бензина.

Своевременные меры помогли сбить ажиотажный спрос, и сейчас топливный рынок постепенно возвращается в привычное русло.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году.