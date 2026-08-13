Петербуржцам пообещали ускорить стройку метро: куда уйдут 80 миллиардов рублей

Рост затрат связан с активной работой проходческих щитов.

Петербуржцы привыкли, что новые станции метро у нас строят годами. Но, похоже, ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки.

Власти города обещают увеличить финансирование подземки в два раза, рассказал в эфире радио «КП в Петербурге» председатель городского Заксобрания Александр Бельский.

Денег станет в два раза больше

К 2027 году на развитие метро в Петербурге планируют тратить около 80 миллиардов рублей в год.

По словам Бельского, проблем с деньгами сейчас нет. Процесс идет без задержек и рост связан с работой щитов. Под землей одновременно работают шесть проходческих щитов.

Например, щит с именем «Надежда» уже закончил проходку станции «Богатырская» и скоро переедет на другой участок. Рабочих рук и оборудования теперь тоже хватает.

Как строят новую «коричневую» ветку

Сейчас застройщики активно работают над шестой («коричневой») линией. Основное движение идет в районе будущей станции «Каретная», сообщает канал «Подземник».

Там строят гигантский вентиляционный узел. Он нужен для подачи свежего воздуха на саму станцию, в тоннели и на участок, где поезда будут разворачиваться.

Рабочие уже собрали 12 огромных колец тоннеля. Чтобы дело шло быстрее, под землей собирают специальный механический укладчик.

В этот новый участок ветки войдут сразу четыре станции:

«Броневая»;

«Заставская» (с нее можно будет перейти на «Московские ворота»);

«Боровая»;

«Каретная» (с пересадкой на «Обводный канал»).

Сама «Каретная» будет глубокой, надежной и очень современной — ее оформят в стиле хай-тек. Правда, откроют ее еще нескоро: ориентировочные сроки — 2030–2033 годы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге заказывают эскалаторы для двух новых станций.