Лестница - только начало: названы недостатки двухэтажных вагонов - кому стоит отказаться от покупки билетов

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” имеет опыт поездки на двухэтажном поезде, поэтому блогер поделилась своим мнением.
Лестницы
В двухэтажных поездах есть лестницы, которые неоднократно придется преодолевать во время поездки. Для большинства пассажиров они не станут недостатком, но пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы со здоровьем придется сложно. Дискомфорт испытают и те, кто везет с собой тяжелые чемоданы.
Укачивание
“Когда поезд тронулся, показалось, что немного укачивает. Лично мне было комфортно, но, например, знакомую, которая ехала в соседнем купе, стошнило. Поэтому, если у человека есть к этому склонность, лучше ехать на первом этаже или на обычном поезде”, - сообщает блогер.
Второй этаж
При нахождении в коридоре второго этажа становится понятно, что там меньше места. Проход являлся весьма узким, из-за чего некоторым людям приходилось расходиться боком. В купе сложилось впечатление, что верхние полки меньше и уже обычных.
Но у второго этажа в поезде есть и преимущества. Здесь чаще бывают свободные места, наблюдается существенно меньше людей. Не стоит забывать и про шикарные виды из окна.
Личный опыт
Я боюсь высоты, поэтому мне комфортнее ездить на первом этаже таких поездов. Не покупаю билеты на второй этаж намеренно.
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