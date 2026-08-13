Лестница - только начало: названы недостатки двухэтажных вагонов - кому стоит отказаться от покупки билетов

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” имеет опыт поездки на двухэтажном поезде, поэтому блогер поделилась своим мнением.

В двухэтажных поездах есть лестницы, которые неоднократно придется преодолевать во время поездки. Для большинства пассажиров они не станут недостатком, но пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы со здоровьем придется сложно. Дискомфорт испытают и те, кто везет с собой тяжелые чемоданы.

“Когда поезд тронулся, показалось, что немного укачивает. Лично мне было комфортно, но, например, знакомую, которая ехала в соседнем купе, стошнило. Поэтому, если у человека есть к этому склонность, лучше ехать на первом этаже или на обычном поезде”, - сообщает блогер.