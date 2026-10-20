Беру кефир и творог — за 10 минут готовлю лепешки на завтрак: просто, быстро и сытно

Быстрый и вкусный завтрак

Сырники традиционно занимают большое место в утреннем рационе. Тем не менее, существуют и другие альтернативные решения. Предлагаем вашему вниманию рецепт творожных лепешек на кефире.

Ингредиенты:

кефир — 500 мл;

творог (жирность от 5%) — 250 г;

мука — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Процесс приготовления:

В миске следует тщательно смешать кефир, яйца, специи и предварительно размятый творог, по желанию дополнив состав измельченной зеленью. Затем вводится мука и сода до получения консистенции сметаны.

На разогретой антипригарной сковороде при минимальном температурном режиме и использовании масла необходимо обжарить лепешки толщиной около 5 мм под крышкой.

Время приготовления составляет приблизительно 3 минуты с каждой стороны, после чего блюдо готово к подаче.

Фото сгенерировано ИИ

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