Беру кефир и творог — за 10 минут готовлю лепешки на завтрак: просто, быстро и сытно

Сырники традиционно занимают большое место в утреннем рационе. Тем не менее, существуют и другие альтернативные решения. Предлагаем вашему вниманию рецепт творожных лепешек на кефире.
Ингредиенты:
- кефир — 500 мл;
- творог (жирность от 5%) — 250 г;
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Процесс приготовления:
В миске следует тщательно смешать кефир, яйца, специи и предварительно размятый творог, по желанию дополнив состав измельченной зеленью. Затем вводится мука и сода до получения консистенции сметаны.
На разогретой антипригарной сковороде при минимальном температурном режиме и использовании масла необходимо обжарить лепешки толщиной около 5 мм под крышкой.
Время приготовления составляет приблизительно 3 минуты с каждой стороны, после чего блюдо готово к подаче.
Фото сгенерировано ИИ
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