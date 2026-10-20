Проще котлет, вкуснее колбасы, и у плиты стоять не нужно: раскатываем фарш – и в духовку на 40 минут

Простой рецепт мясного рулета с черносливом и морковью

Рецептом ароматного рулета для праздничного стола и обычного ужина поделилась кулинарный блогер Калнина Наталья. Приготовить его можно из говяжьего, свиного или куриного фарша. Готовится он не сложнее, чем котлеты, но вкуснее и оригинальнее.

Для фарша:

любой фарш — 700 г;

1 средняя луковица;

1 крупное яйцо;

сухари — 2–3 ст. ложки

соль, чёрный перец, сушёная сладкая паприка, тимьян или орегано — по вкусу, по желанию;

Для начинки:

чернослив без косточек — 80–100 г;

2 средние морковки;

масло подсолнечное для жарки;

соль — щепотка.

Чернослив залейте тёплой водой на 15–20 минут. Обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Морковь натрите, лук порежьте кубиками. Обжарьте лук, добавьте морковь и обжаривайте 2–3 минуты до мягкости. Посолите и дайте остыть.

В миску положите фарш, добавьте сухари, яйцо, соль, перец, паприку и тимьян. Тщательно вымесите руками до однородной слегка липкой массы. Отбейте фарш 10–15 раз — так рулет будет плотнее и не раскроется.

На противне расстелите лист пергамента. Выложите фарш, накройте вторым листом и раскатайте в прямоугольный пласт. Снимите верхний лист.

Распределите по пласту морковь, затем чернослив. Не кладите начинку слишком щедро, иначе рулет не свернется. Аккуратно сверните рулет, приподнимая нижний пергамент. Края подворачивайте внутрь, чтобы начинка не вытекала.

Разогрейте духовку до 180–190 C. Форму смажьте маслом. Перенесите рулет швом вниз, смажьте поверхность маслом. На дно налейте воду или бульон.



Запекайте 40–60 минут. Через 40 минут проверьте готовность: сок в самом широком месте должен быть прозрачным.

Достаньте рулет из формы, накройте фольгой и оставьте на 10–15 минут. Нарежьте ломтиками по 1,5–2 см и подавайте, поливая соком из формы и посыпав зеленью.

Изображение создано при помощи ИИ

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