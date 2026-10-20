В Петербурге некому мести дворы и лечить людей: кто сегодня нарасхват у работодателей

Главный дефицит города прямо сейчас — это дворники.

Времена, когда за одно рабочее место боролись десятки кандидатов, остались в прошлом. Сегодня в Петербурге ситуация обратная: работодатели буквально охотятся за сотрудниками.

На рынке труда сложился жесткий дефицит кадров. Сильнее всего городу не хватает простых рабочих, медиков и сотрудников сферы обслуживания, сообщает "ДП" со ссылкой на hh.ru.

Дворник за 80 тысяч: почему улицы некому мести

Главный дефицит города прямо сейчас — это дворники. На одну открытую вакансию приходится меньше двух резюме (всего 1,7).

Чтобы привлечь людей, зарплаты подняли: в среднем предлагают около 60 тысяч рублей, а в некоторых местах ставка доходит до 80 тысяч, пишет издание ссылаясь на руководителя регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец.

Но даже такие деньги не решают проблему. Почему?

Городские службы переманивают людей. Районные жилищные агентства, которые убирают улицы и скверы, укомплектованы на 86%. Они предлагают не только неплохую зарплату, но и жилье — бесплатные койко-места, душевые и теплые комнаты отдыха.

Районные жилищные агентства, которые убирают улицы и скверы, укомплектованы на 86%. Они предлагают не только неплохую зарплату, но и жилье — бесплатные койко-места, душевые и теплые комнаты отдыха. В подъездах убирать некому. Управляющие компании (УК), которые моют лестницы внутри домов, не могут конкурировать с городом. Там платят по минимальным тарифам, поэтому люди туда просто не идут.

С приближением снегопадов эта проблема традиционно станет для города головной болью номер один.

Механики богаче айтишников: кто еще в жестком дефиците

Если вам кажется, что самые большие зарплаты только у программистов, взгляните на рынок рабочих профессий.

Автослесари и механики. Дефицит огромный, а медианная зарплата держится на уровне 149 тысяч рублей. Хороших мастеров в автосервисах сегодня берегут как зеницу ока.

Врачи и провизоры. Здравоохранение стабильно страдает от нехватки рук. Врачам в среднем предлагают 123 тысячи рублей, фармацевтам в аптеках — около 95 тысяч.

Повара и кондитеры. Ресторанный Петербург растет, а готовить некому. За поваров идет настоящая битва — зарплаты подбираются к 93 тысячам рублей.

Продавцы и кассиры. Торговля держится из последних сил: на полках некому выкладывать товар и пробивать чеки. Платят от 70 до 75 тысяч, но молодежь неохотно идет на тяжелую сменную работу.

Сейчас в Петербурге наступило идеальное время для соискателей. Работодатели вынуждены не только поднимать зарплаты, но и улучшать условия: оплачивать проезд, давать жилье, оформлять страховки.

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