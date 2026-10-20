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В Петербурге некому мести дворы и лечить людей: кто сегодня нарасхват у работодателей

Опубликовано: 20 октября 2026 13:55
 Проверено редакцией
В Петербурге некому мести дворы и лечить людей: кто сегодня нарасхват у работодателей
В Петербурге некому мести дворы и лечить людей: кто сегодня нарасхват у работодателей
Global Look Press / Zamir Usmanov
Главный дефицит города прямо сейчас — это дворники.

Времена, когда за одно рабочее место боролись десятки кандидатов, остались в прошлом. Сегодня в Петербурге ситуация обратная: работодатели буквально охотятся за сотрудниками.

На рынке труда сложился жесткий дефицит кадров. Сильнее всего городу не хватает простых рабочих, медиков и сотрудников сферы обслуживания, сообщает "ДП" со ссылкой на hh.ru.

Дворник за 80 тысяч: почему улицы некому мести

Главный дефицит города прямо сейчас — это дворники. На одну открытую вакансию приходится меньше двух резюме (всего 1,7).

Чтобы привлечь людей, зарплаты подняли: в среднем предлагают около 60 тысяч рублей, а в некоторых местах ставка доходит до 80 тысяч, пишет издание ссылаясь на руководителя регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец.

Но даже такие деньги не решают проблему. Почему?

  • Городские службы переманивают людей. Районные жилищные агентства, которые убирают улицы и скверы, укомплектованы на 86%. Они предлагают не только неплохую зарплату, но и жилье — бесплатные койко-места, душевые и теплые комнаты отдыха.
  • В подъездах убирать некому. Управляющие компании (УК), которые моют лестницы внутри домов, не могут конкурировать с городом. Там платят по минимальным тарифам, поэтому люди туда просто не идут.

С приближением снегопадов эта проблема традиционно станет для города головной болью номер один.

Механики богаче айтишников: кто еще в жестком дефиците

Если вам кажется, что самые большие зарплаты только у программистов, взгляните на рынок рабочих профессий.

Автослесари и механики. Дефицит огромный, а медианная зарплата держится на уровне 149 тысяч рублей. Хороших мастеров в автосервисах сегодня берегут как зеницу ока.

Врачи и провизоры. Здравоохранение стабильно страдает от нехватки рук. Врачам в среднем предлагают 123 тысячи рублей, фармацевтам в аптеках — около 95 тысяч.

Повара и кондитеры. Ресторанный Петербург растет, а готовить некому. За поваров идет настоящая битва — зарплаты подбираются к 93 тысячам рублей.

Продавцы и кассиры. Торговля держится из последних сил: на полках некому выкладывать товар и пробивать чеки. Платят от 70 до 75 тысяч, но молодежь неохотно идет на тяжелую сменную работу.

Сейчас в Петербурге наступило идеальное время для соискателей. Работодатели вынуждены не только поднимать зарплаты, но и улучшать условия: оплачивать проезд, давать жилье, оформлять страховки.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой стаж часто забывают учесть при назначении пенсии.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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