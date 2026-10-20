«Зенит» опытен, но слишком сыт: эксперт назвал главного фаворита сезона

Интрига в Российской Премьер-лиге в этом сезоне накалена до предела.

«Зенит» недавно обыграл «Краснодар», но на первой строчке все еще не он.

Смогут ли петербуржцы обогнать «Динамо», пока дышат в спину Спартак и ЦСКА? Спортивный журналист Алексей Андронов подалился с "Городовым" своим мнением.

По его словам, у команды Сергея Семака есть явное преимущество над конкурентами. Однако главным претендентом на золото эксперт неожиданно называет совсем другой клуб.

Главный козырь Питера — гигантская «скамейка»

У «Зенита» есть ресурс, с которым в РПЛ трудно спорить — это глубина состава.

Семак может безболезненно выпустить на замену игроков, которые в любой другой команде лиги были бы безоговорочными лидерами.

"Я думаю, что преимущество "Зенита" перед "Динамо", "ЦСКА", и, кстати, Краснодаром тоже, оно очевидно в длине скамейки. Пожалуй, его нет перед "Спартаком". И вообще "Спартак" для меня главный фаворит на данную секунду. Потому что я считаю, что там и мотивации внутри состава, и мотивации тренера предостаточно", - говорит эксперт.

Но идеальной игру сине-бело-голубых сейчас не назовешь:

Странные осечки. Команда периодически теряет очки там, где обязана побеждать.

Команда периодически теряет очки там, где обязана побеждать. Неубедительные победы. Эксперты все чаще обращают внимание на натужную игру петербуржцев и победу благодаря пенальти.

Почему ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» выпадут из гонки?

Если у «Зенита» хватает проблем, почему же он легко обойдет прямых конкурентов? Андронов уверен: соперники просто не готовы к чемпионской дистанции.

«Динамо» и ЦСКА банально «сыроваты». Бело-голубые при Марцеле Личке много забивают, но их оборона регулярно «привозит» голы.

Армейцам же мешают травмы игроков: когда из строя выбывают ключевые лидеры вроде Игоря Акинфеева и Мойзеса, бороться за первое место почти нереально.

«Краснодар» выдохся. «Быки» мощно начали сезон, но сказка быстро закончилась. Три ничьих подряд, а затем поражение от «Зенита» спустили команду с вершины.

Причина проста: у южан слишком короткая скамейка запасных. Основа устала, а равноценной замены лидерам нет.

Неожиданный фаворит: почему именно «Спартак»?

По мнению Андронова, главный претендент на золото прямо сейчас — «Спартак». Главный вопрос для мосвичей — как пережить зимнюю паузу.

"Я думаю, что Зенит, конечно, за счёт опыта может, выстрелить в чемпионате, но я повторюсь, что для меня главным фаворитом на сегодняшний день является Спартак. Я считаю, если Хуан Карседо не намудрит с подготовкой зимой, а эта история всегда главная и очень сложная для тренеров, приехавших в российский чемпионат, то состав "Спартака" вполне может весной вытащить чемпионат. Такие игроки, как Маркиньос, Барко, Даку, Угальде, Солари - все эти футболисты достойны быть чемпионами", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» набрал ход.