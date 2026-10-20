«Зенит» опытен, но слишком сыт: эксперт назвал главного фаворита сезона

«Зенит» недавно обыграл «Краснодар», но на первой строчке все еще не он.
Смогут ли петербуржцы обогнать «Динамо», пока дышат в спину Спартак и ЦСКА? Спортивный журналист Алексей Андронов подалился с "Городовым" своим мнением.
По его словам, у команды Сергея Семака есть явное преимущество над конкурентами. Однако главным претендентом на золото эксперт неожиданно называет совсем другой клуб.
Главный козырь Питера — гигантская «скамейка»
У «Зенита» есть ресурс, с которым в РПЛ трудно спорить — это глубина состава.
Семак может безболезненно выпустить на замену игроков, которые в любой другой команде лиги были бы безоговорочными лидерами.
"Я думаю, что преимущество "Зенита" перед "Динамо", "ЦСКА", и, кстати, Краснодаром тоже, оно очевидно в длине скамейки.
Пожалуй, его нет перед "Спартаком". И вообще "Спартак" для меня главный фаворит на данную секунду. Потому что я считаю, что там и мотивации внутри состава, и мотивации тренера предостаточно", - говорит эксперт.
Но идеальной игру сине-бело-голубых сейчас не назовешь:
- Странные осечки. Команда периодически теряет очки там, где обязана побеждать.
- Неубедительные победы. Эксперты все чаще обращают внимание на натужную игру петербуржцев и победу благодаря пенальти.
Почему ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» выпадут из гонки?
Если у «Зенита» хватает проблем, почему же он легко обойдет прямых конкурентов? Андронов уверен: соперники просто не готовы к чемпионской дистанции.
«Динамо» и ЦСКА банально «сыроваты». Бело-голубые при Марцеле Личке много забивают, но их оборона регулярно «привозит» голы.
Армейцам же мешают травмы игроков: когда из строя выбывают ключевые лидеры вроде Игоря Акинфеева и Мойзеса, бороться за первое место почти нереально.
«Краснодар» выдохся. «Быки» мощно начали сезон, но сказка быстро закончилась. Три ничьих подряд, а затем поражение от «Зенита» спустили команду с вершины.
Причина проста: у южан слишком короткая скамейка запасных. Основа устала, а равноценной замены лидерам нет.
Неожиданный фаворит: почему именно «Спартак»?
По мнению Андронова, главный претендент на золото прямо сейчас — «Спартак». Главный вопрос для мосвичей — как пережить зимнюю паузу.
"Я думаю, что Зенит, конечно, за счёт опыта может, выстрелить в чемпионате, но я повторюсь, что для меня главным фаворитом на сегодняшний день является Спартак.
Я считаю, если Хуан Карседо не намудрит с подготовкой зимой, а эта история всегда главная и очень сложная для тренеров, приехавших в российский чемпионат, то состав "Спартака" вполне может весной вытащить чемпионат.
Такие игроки, как Маркиньос, Барко, Даку, Угальде, Солари - все эти футболисты достойны быть чемпионами", - говорит эксперт.
Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» набрал ход.