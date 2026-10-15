«Зенит» набрал ход: досрочный плей-офф Кубка и победа над «Краснодаром»

Сине-бело-голубые показывают характер, а новички и лидеры регулярно забивают голы.

Характер в Махачкале и путевка в плей-офф

Выездной кубковый матч против махачкалинского «Динамо» получился непростым. Южане традиционно сильны дома. Они сразу пошли вперед и открыли счет с пенальти — отличился Гамид Агаларов.

Но петербуржцев это не смутило. Они быстро перехватили инициативу. Еще до перерыва Кевин Андраде восстановил равновесие. А во втором тайме Амир Мусаев забил победный мяч — 2:1 в пользу гостей.

Главный итог встречи: «Зенит» набрал 11 очков, уверенно возглавил группу С и гарантировал себе выход в следующий раунд Кубка. Задача-минимум на этом этапе выполнена.

Жара в чемпионате: битва с «Краснодаром»

Кубковому успеху предшествовала невероятная игра в РПЛ. В 10-м туре после перерыва на сборные «Зенит» гостил у «Краснодара». Матч превратился в настоящий футбольный триллер и закончился победой питерцев со счетом 3:2.

Главным героем стал Максим Глушенков. Полузащитник находится в потрясающей форме: под конец первого тайма он оформил дубль всего за пять минут. Сразу после перерыва свой гол забил и Александр Соболев.

Для форварда, чей переход из «Спартака» наделал много шума, каждый забитый мяч сейчас на вес золота.

«Краснодар» попытался спасти игру усилиями Батчи и Кордобы. Однако в концовке защитник «быков» Тормена грубо сфолил сзади и получил красную карточку, похоронив надежды хозяев на ничью.

Гонка за золотом: что дальше?

Несмотря на важную победу над прямым конкурентом, «Зенит» пока идет на третьем месте в таблице чемпионата. Петербуржцы продолжают погоню за московскими «Динамо» и ЦСКА.

Расписание у сине-бело-голубых плотное, но комфортное:

18 октября команда сыграет в РПЛ дома против грозненского «Ахмата». Болельщики на «Газпром Арене» ждут только трех очков.

команда сыграет в РПЛ дома против грозненского «Ахмата». Болельщики на «Газпром Арене» ждут только трех очков. 29 октября пройдет матч 5-го тура Кубка против «Балтики» в Калининграде. Поскольку путевка в плей-офф уже в кармане, тренерский штаб сможет проверить в деле ближайший резерв.

Ранее «Городовой» рассказывал, нужен ли Петербургу второй «Зенит».