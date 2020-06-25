Игорь Акинфеев

Второй год в списке лидирует боец Хабиб Нурмагомедов, заработавший 16,5 млн долларов.
Голкипер Александр Беленов теперь член Клуба Яшина.
Целью выявить самых долгоиграющих за один клуб футболистов поставили себе энтузиасты-футболофилы сети Интернет. И вот что у них вышло.
Российская футбольная премьер-лига посвящает два тура чемпионата России 90-летию со дня рождения великого русского вратаря.
Традиционный конкурс российской газеты «Комсомольская правда» по определению футбольного «Джентльмена года» в России (лучшего футболиста, сочетающего в своей игре мастерство и джентльменское поведение) вступил в завершающую фазу.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба примет участие в специальном выпуске «Что? Где? Когда?» перед чемпионатом Европы. Игрок стал единственным представителем команды
Петербургский «Зенит» обыграл столичный ЦСКА со счётом 4:1 и стал обладателем Кубка России 2015/2016. Для питерцев этот кубок уже третий в истории. Встреча проходила в Казани на
В 19:40 по московскому времени в Праге, Чехия начался матч Спарта – ЦСКА. За первые 17 минут столичная команда пропустила дважды и практически потеряла шансы пройти дальше в квалификации Лиги
"Яндекс" выяснил, какие команды и игроки, принимающие участие в чемпионате мира по футболу в Бразилии, больше остальных интересуют жителей Петербурга и Ленинградской области. За время
По итогам 30 туров СОГАЗ – чемпионата России футбольный клуб «Зенит» собрал самую большую зрительскую аудиторию в турнире. Как сообщает пресс-служба РФПЛ, матчи сине-бело-голубых в рамках чемпионата
Полузащитник петербургского "Зенита" Роман Широков стал лучшим футболистом России в 2013 году по итогам опроса сотрудников агентства спортивных новостей "Р-Спорт". Широков, ставший по итогам опроса
Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло назвал имена 23 футболистов, которые вызваны для подготовки к товарищеским матчам с командами Сербии (15 ноября) и Кореи (19
Команда Лучано Спаллетти на своем поле в ярком стиле обыграла прошлогоднего чемпиона – московский ЦСКА. Победу «Зенита» предопределила реализация голевых моментов и тотальное невезение красно-синих -
Тренерский штаб национальной сборной России назвал стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против Израиля, сообщает официальный сайт ФК "Зенит". В воротах встречу
NCAпредставляет: Большой концерт «РУКИ ВВЕРХ!» 9 ноября Ледовый дворец Группа «Руки Вверх!» образовалась 17 лет назад и за это время прошла путь от провинциальных
Андрей Аршавин потерял половину поклонников, но продолжает лидировать в рейтинге наиболее популярных футболистов России. Из клубов наиболее любимым по-прежнему остается родной для А.Аршавина "Зенит",
В пятницу, 24 мая, тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочному матчу Чемпионата мира-2014
Ничего не решавшая в турнирном плане последняя домашняя игра в этом сезоне "Зенита" с "Волгой" получилась богатой на события. Нижегородцы забивают первыми, петербуржцам приходится отыгрываться и
Центр статистики футбольного клуба «Зенит» проанализировал выступления вратарей российской премьер-лиги. Как сообщают в пресс-службе клуба, детальное исследование касается первой половины турнира. В
Как уже известно всем, матч пройдет без зрителей, но его покажут на общедоступном телеканале. Чтобы понять важность этого матча, достаточно взглянуть на турнирную таблицу. команды разделяет 6 очков