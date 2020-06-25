Все новости / Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

Спорт
Джентльмены красного не носят
Традиционный конкурс российской газеты «Комсомольская правда» по определению футбольного «Джентльмена года» в России (лучшего футболиста, сочетающего в своей игре мастерство и джентльменское поведение) вступил в завершающую фазу.
14 окт 2019 11:57
Спорт
"Зенит" стал самой посещаемой командой чемпионата России
По итогам 30 туров СОГАЗ – чемпионата России футбольный клуб «Зенит» собрал самую большую зрительскую аудиторию в турнире. Как сообщает пресс-служба РФПЛ, матчи сине-бело-голубых в рамках чемпионата
20 май 2014 17:25
Спорт
Московские журналисты признали Романа Широкова лучшим футболистом России
Полузащитник петербургского "Зенита" Роман Широков стал лучшим футболистом России в 2013 году по итогам опроса сотрудников агентства спортивных новостей "Р-Спорт". Широков, ставший по итогам опроса
23 дек 2013 17:04
Спорт
Малафеев стал пятым по результативности в премьер-лиге
Центр статистики футбольного клуба «Зенит» проанализировал выступления вратарей российской премьер-лиги. Как сообщают в пресс-службе клуба, детальное исследование касается первой половины турнира. В
17 дек 2012 10:38
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