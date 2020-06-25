Игорь Акинфеев

«Зенит» в третий раз выиграл Кубок России

Петербургский «Зенит» обыграл столичный ЦСКА со счётом 4:1 и стал обладателем Кубка России 2015/2016. Для питерцев этот кубок уже третий в истории. Встреча проходила в Казани на