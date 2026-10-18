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Какой стаж часто забывают учесть при назначении пенсии и как это исправить — совет юриста

Опубликовано: 18 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Какой стаж часто забывают учесть при назначении пенсии и как это исправить — совет юриста
Какой стаж часто забывают учесть при назначении пенсии и как это исправить — совет юриста
Городовой ру
Есть периоды, которые по закону включаются в страховой стаж, но в документах могут не быть указаны

Россиянам предпенсионного возраста приходится все лучше разбираться в правилах назначения и расчета выплат. Юристы напоминают им о важности учета стажа — особенно того, которого нет в трудовой книжке. Разбираемся, о чем идет речь.

Назначая гражданину пенсию, СФР считает стаж по трудовой книжке и сведениям с индивидуального лицевого счёта. Но есть периоды, которые по закону включаются в страховой стаж, но в этих документах могут не быть указаны. Особенно часто так бывает, если события происходили до выдачи СНИЛС. Это так называемые нестраховые периоды, перечисленные в 12 и 15 ст. Закона о страховых пенсиях.

К ним относятся:

  • служба в армии и пребывание в добровольческом формировании;
  • периоды ухода за ребёнком-инвалидом или другим нетрудоспособным человеком;
  • уход родителя (обычно речь идет о матерях) за каждым ребёнком до 1,5 лет;
  • проживание за пределами РФ с супругом, если тот служил в представительстве России, российской организации или воинской части, а также если супруг был военнослужащим.
  • период, когда человек не работал из-за уголовного дела, если позднее он был реабилитирован.

Помимо нестрахового стажа начисляются и пенсионные баллы. Поэтому юристы советуют проверить, включены ли такие периоды в расчёт вашей пенсии. Если нет — подготовить документы, которые их подтверждают, и подать в Социальный фонд России заявление о перерасчёте. Это может увеличить выплату.

Не спешите соглашаться с первым расчётом: иногда несколько забытых лет дают заметную прибавку.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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