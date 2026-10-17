Собственникам приготовиться: с 2027 года счетчики электроэнергии будут считать по-новому

С 1 января в России меняются правила замены и учета электросчетчиков

С 1 января 2027 года в России меняются правила замены и учета электросчетчиков. Главное новшество — срок установки нового прибора при поломке или истечении срока службы сократится вдвое. Что это значит для собственников, рассказал StroyDay.



При поломке или утере прибора учета новый счетчик должны установить в срок до 90 дней. Раньше на это отводилось полгода. Важно: заниматься заменой будет не владелец квартиры или дома, а гарантирующий поставщик энергоресурсов. Владельцу достаточно просто сообщить о проблеме через личный кабинет на сайте поставщика услуг. Дата обращения фиксируется и на ней должны отреагировать в новые установленные сроки.

Умные счетчики: показания передаются сами

С 2022 года новые и заменяемые приборы учета — только так называемые "умные". Они автоматически отправляют данные поставщику, избавляя жильцов от ручной передачи показаний. Счетчик не просто считает киловатты, а хранит данные и передает их по защищенному каналу. Если свет отключат, накопленная информация сохранится во внутренней памяти и уйдет в систему после восстановления питания.

Кто платит и что делать при поломке

Замена по инициативе поставщика для собственника бесплатна в момент работ. Однако расходы включаются в тариф, то есть косвенно оплачиваются потребителями. Если счетчик сломан, а новый не установлен, плата начисляется по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Поэтому о неисправности важно сообщить сразу.

Вывод

С 2027 года счетчики будут менять быстрее, а передача показаний окончательно уйдет в прошлое. Собственнику достаточно вовремя сообщить о поломке и не забывать, что при бездействии плата вырастет по нормативу с коэффициентом. Замена — забота поставщика, но следить за работой прибора по-прежнему нужно собственникам.

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