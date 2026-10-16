Компенсация за отопление для пенсионеров: как оформить осенью 2026

В Жилищном кодексе предусмотрены два разных механизма помощи гражданам: субсидии и льготы

Плата за коммуналку - весомая статья расходов россиян, особенно пенсионеров, и особенно осенью и зимой, когда включено отопление. Но даже при больших начисленных суммах все же есть возможность платить за квартиру меньше. В Жилищном кодексе предусмотрены два разных механизма помощи: субсидии и льготы.

Субсидия: если коммуналка съедает бюджет

Если расходы семьи на оплату ЖКУ составляют 22% от общего дохода (в Санкт-Петербурге и Москве меньше) всех прописанных в квартире, собственнику полагается субсидия. Пример: пенсионер живёт один, его доход 24 000 ₽. 22% от его доходов — это 5 280 ₽.

Если начислено, например, 7 000 рублей, то разницу ему компенсируют. Субсидию может получить не только пенсионер, но и другие категории граждан с невысоким доходом. Заявление на субсидию обновляют раз в полгода, подают через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту.

Заявление могут и отклонить, если у собственника есть непогашенная задолженность за 3 года, подтверждённая судом.

Льготы: 50% за коммуналку

Отдельным категориям граждан положена льгота при оплате коммуналки. Инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы получают возврат половины стоимости ЖКУ, пишет источник.

Льгота на капремонт для пенсионеров: после 70 и 80 лет

Неработающим собственникам компенсируют взносы на капремонт: 50% — гражданам старше 70 лет и 100% — гражданам 80 лет. Для получения льготы собственник должен быть либо одиноко проживающим пенсионером либо проживать с другим нетрудоспособным гражданином (инвалидом I–II групп).

Как оформить компенсацию

Соберите документы: паспорт, документы на квартиру, выписку о количестве зарегистрированных, квитанции об оплате, реквизиты счёта. Сведения о пенсиях ведомства запросят сами. Подайте заявление через Госуслуги или МФЦ.

Совет: если доход чуть выше порога, проверьте региональные понижения — иногда разница в 1–2% даёт право на субсидию.

Ранее Городовой рассказал, как получить доплаты к пенсии в 2026 году россиянам 1945–1965 гг. рождения.