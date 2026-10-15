Доплаты к пенсии в 2026 году для россиян 1945–1965 гг. рождения: как оформить

Граждане, которым уже назначена пенсия, могут в ряде случаев получить доплату

Граждане, которые уже достигли пенсионного возраста и которым уже назначена пенсия, могут в ряде случаев получить доплату. Если займутся восстановлением документов, которые за прошедшие десятилетия могли быть утеряны или повреждены, и исправлением неточностей. Проверить бумаги — реальный способ увеличить выплаты гражданам 1945–1965 годов рождения.

Какие периоды проверить

За работу в советское время и до 2002 года государство добавляет 10% к пенсии плюс 1% за каждый год до 1991-го. В 2026 году стоимость пенсионного балла выросла, поэтому работа в эти годы стала дороже. В базе Соцфонда может быть не весь стаж. Найдите и предоставьте документы, подтверждающие:

Работу в 1991–2001 годах.

Декрет и уход за детьми до 2002 года.

Северный и льготный стаж.

Высокую зарплату до 2002 года.

По умолчанию для расчета пенсии учитывают 2000–2001 годы, но если в СССР вы получали больше, подтвердите это справкой за любые 60 месяцев подряд — пенсию пересчитают по повышенному коэффициенту.

Как подтвердить доход, если предприятие закрылось

Закажите выписку о лицевом счёте на Госуслугах и сверьте с трудовой книжкой. Годы, которых нет в электронной справке, придётся подтверждать вручную.

Документы закрытых предприятий передаются в государственные, муниципальные или ведомственные архивы. Если направить туда запрос и получить копии приказов, лицевых счетов, ведомостей, то можно заменить невыгодные годы на период с высоким доходом.

Как подать заявление на перерасчёт

Соберите все документы: договоры, наградные листы, военный билет, архивные справки.

Подайте заявление лично в клиентской службе СФР, через МФЦ или на Госуслугах.

Дождитесь проверки — специалисты рассмотрят сведения.

Параллельно обратитесь в соцзащиту по месту жительства — доплаты могут быть предусмотрены и там, советует источник.

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