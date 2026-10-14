В 2027 году страховую пенсию не дадут никому — когда завершится переходный период повышения пенсионного возраста

Будущих пенсионеров предупредили: в 2027 году никому не будет назначена страховая пенсия по старости на общих основаниях. Такое уже было в 2023 и 2025 годах, и связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста.
Как напоминает Ура.ру, он начался в 2019 году и продлится до 2028-го.
Досрочная пенсия для тех, кто выработал стаж
Однако в 2027 году на особых основаниях все же смогут выйти на пенсию граждане с большим трудовым стажем: мужчины, отработавшие 42 года, и женщины, отработавшие 37 лет. При этом им не может быть менее 60 и 55 лет соответственно.
Кто выйдет на пенсию в 2028 году и позже
После завершения переходного периода, в 2028 году на пенсию смогут выйти женщины 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчины 1963 года рождения (в 65 лет). С 2028 года такой возраст выхода на заслуженный отдых сохранится для всех.
Для назначения страховой пенсии необходимо:
- иметь не менее 30 ИПК
- минимум 15 лет страхового стажа
- достичь установленного возраста.
Пенсионеры могут повлиять на размер будущей пенсии
Россияне могут повлиять на размер будущей пенсии, если докупят необходимые пенсионные баллы. Минимальный взнос в текущем, 2026 году — 71,5 тыс. рублей за год (это равно 1,09 балла и 1 году стажа). Максимальный — 572 тыс. рублей за год.
Такой вариант возможен для граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию, поскольку не выработали необходимый стаж, не накопили ИПК, для ИП и самозанятых.
Ранее Городовой рассказал: россияне не могут пополнить кредитки из-за налоговой задолженности.