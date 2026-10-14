В 2027 году страховую пенсию не дадут никому — когда завершится переходный период повышения пенсионного возраста

В следующем году никому не будет назначена страховая пенсия по старости на общих основаниях

Будущих пенсионеров предупредили: в 2027 году никому не будет назначена страховая пенсия по старости на общих основаниях. Такое уже было в 2023 и 2025 годах, и связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста.

Как напоминает Ура.ру, он начался в 2019 году и продлится до 2028-го.

Досрочная пенсия для тех, кто выработал стаж

Однако в 2027 году на особых основаниях все же смогут выйти на пенсию граждане с большим трудовым стажем: мужчины, отработавшие 42 года, и женщины, отработавшие 37 лет. При этом им не может быть менее 60 и 55 лет соответственно.

Кто выйдет на пенсию в 2028 году и позже

После завершения переходного периода, в 2028 году на пенсию смогут выйти женщины 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчины 1963 года рождения (в 65 лет). С 2028 года такой возраст выхода на заслуженный отдых сохранится для всех.



Для назначения страховой пенсии необходимо:

иметь не менее 30 ИПК

минимум 15 лет страхового стажа

достичь установленного возраста.

Пенсионеры могут повлиять на размер будущей пенсии

Россияне могут повлиять на размер будущей пенсии, если докупят необходимые пенсионные баллы. Минимальный взнос в текущем, 2026 году — 71,5 тыс. рублей за год (это равно 1,09 балла и 1 году стажа). Максимальный — 572 тыс. рублей за год.

Такой вариант возможен для граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию, поскольку не выработали необходимый стаж, не накопили ИПК, для ИП и самозанятых.

Ранее Городовой рассказал: россияне не могут пополнить кредитки из-за налоговой задолженности.