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В 2027 году страховую пенсию не дадут никому — когда завершится переходный период повышения пенсионного возраста

Опубликовано: 14 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
В 2027 году страховую пенсию не дадут никому — когда завершится переходный период повышения пенсионного возраста
В 2027 году страховую пенсию не дадут никому — когда завершится переходный период повышения пенсионного возраста
Городовой ру
В следующем году никому не будет назначена страховая пенсия по старости на общих основаниях

Будущих пенсионеров предупредили: в 2027 году никому не будет назначена страховая пенсия по старости на общих основаниях. Такое уже было в 2023 и 2025 годах, и связано с переходным периодом повышения пенсионного возраста.
Как напоминает Ура.ру, он начался в 2019 году и продлится до 2028-го.

Досрочная пенсия для тех, кто выработал стаж

Однако в 2027 году на особых основаниях все же смогут выйти на пенсию граждане с большим трудовым стажем: мужчины, отработавшие 42 года, и женщины, отработавшие 37 лет. При этом им не может быть менее 60 и 55 лет соответственно.

Кто выйдет на пенсию в 2028 году и позже

После завершения переходного периода, в 2028 году на пенсию смогут выйти женщины 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчины 1963 года рождения (в 65 лет). С 2028 года такой возраст выхода на заслуженный отдых сохранится для всех.

Для назначения страховой пенсии необходимо:

  • иметь не менее 30 ИПК
  • минимум 15 лет страхового стажа
  • достичь установленного возраста.

Пенсионеры могут повлиять на размер будущей пенсии

Россияне могут повлиять на размер будущей пенсии, если докупят необходимые пенсионные баллы. Минимальный взнос в текущем, 2026 году — 71,5 тыс. рублей за год (это равно 1,09 балла и 1 году стажа). Максимальный — 572 тыс. рублей за год.

Такой вариант возможен для граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию, поскольку не выработали необходимый стаж, не накопили ИПК, для ИП и самозанятых.

Ранее Городовой рассказал: россияне не могут пополнить кредитки из-за налоговой задолженности.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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