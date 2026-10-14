Россияне не могут пополнить кредитные карты из-за налоговой задолженности

Физлица и ИП не могут внести деньги в счет погашения долга по кредитным картам

У россиян, имеющих одновременно долги по налогам и кредитные карты, этой осенью возникли трудности. И физлица, и предприниматели не могут внести деньги в счет погашения долга по кредитным картам. По данным Известий, при попытке положить средства на счет кредитки либо операция блокируется, либо деньги оператор направляет на уплату налогов. По кредиту при этом образуется просрочка.

По рассказам отдельных граждан, которые приводит источник, внести средства не удалось даже наличными при визите в отделение банка.

Один из пользователей рассказал, что банк отклонил платеж по кредитной карте, притом что сумма налогового долга еще оспаривалась в суде. Такие обращения граждане оставляют и в официальном чате ФНС.

Почему так произошло

По оценке экспертов, ситуация сложилась из-за того, что с 1 ноября 2025 года налоговые органы могут без решения суда взыскивать задолженность по налогам. При проведении транзакций банк соблюдает порядок списаний: если денег на счету нет для погашения всех долгов, то долги по налогам должны погашаться раньше, чем кредит. Это обязательства финансового учреждения.

Напомним, налоги граждане должны заплатить до 1 декабря 2026 года.

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