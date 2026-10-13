Транспортный налог 2026: кто заплатит в три раза больше

В списке автомобилей, за которые действует повышающий коэффициент, есть и отечественные

Осенью автовладельцам приходят уведомления о размере транспортного налога за прошлый год. Оплатить его нужно до 1 декабря 2026 года. Автоэксперт рассказал, кому из автовладельцев предстоит заплатить больше всех.

Как считают налог

Сумма зависит от мощности машины и ставки в регионе. Например, в Татарстане для автомобилей до 100 л.с. ставка — 10 рублей за лошадиную силу. Для машины мощностью 81,6 л.с. налог составит 816 рублей. Если мощность больше 100 л.с., ставка уже 35 рублей. За 100 л.с. начислят 1000 рублей, а за 101 л.с. — 3535 рублей.

Кто заплатит в три раза больше

С 2022 года действует повышающий коэффициент-3 для транспортных средств дороже 10 млн рублей. В 2026 году его заплатят владельцы:

машин стоимостью 10-15 млн рублей включительно, которым менее 10 лет;

машин дороже 15 млн рублей, которым не более 20 лет.

Какие именно это автомобили, ежегодно публикует Минпромторг. В списке на 2026 год 572 модели, пишет Автосправочная: 305 — в ценовом диапазоне 10–15 млн рублей и 267 — дороже 15 млн. Среди них преимущественно немецкие, японские, американские иномарки, китайские AITO, Hongqi, LIXIANG, M-HERO, Tank, Voyah, Xiaomi, Zeekr, а также российские AURUS.



Оплатить транспортный налог нужно до 1 декабря 2026 года, после этой даты сумма налога станет задолженностью, на которую начнут начислять пеню за каждый день просрочки.

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