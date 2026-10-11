Заправился 95-ым до полного и только потом увидел в чеке класс топлива — рассказ автоэксперта

Автоэксперт советует теперь уточнять класс топлива до заправки, а не после

На заправках официально разрешили продавать топливо класса К3. Если заправляться им постоянно, можно быстро вывести из строя катализатор и приблизить внеплановый ремонт двигателя. Автоэксперт советует теперь уточнять класс топлива до заправки, а не после, и делится личным опытом.

Блогер рассказал, что обычно заправляется, когда в баке остаётся место под 30–40 литров, чтобы всегда иметь запас на случай перебоев с поставками. При очередной заправке он забыл уточнить класс топлива и залил полный бак. Только по чеку, после заправки, проверил, что же он залил. Проблем не возникло — топливо оказалось К5. Но так может везти не всегда.

Как проверить класс топлива

Самый простой способ — посмотреть чек. В нём указывается класс: АИ-95-К5, АИ-95-К4 или АИ-95-К3. Если чека нет или в нём не указан класс, попросите паспорт качества у оператора. Это официальный документ, где указано содержание серы и других примесей.

Мнения водителей



«Думаю, проще вставить пистолет в бак, пойти к кассе и там спросить паспорт качества. Не лить ничего, пока не увидишь паспорт».



«А мне на моей «семёрке» по барабану, какой класс. Один раз даже 95-м заправился и разницы не заметил! Как ехал по трассе 110 км/час, так и ехал!»



«Езжу в командировки и заправляюсь всегда в одних и тех же АЗС. Сейчас наблюдаю, что бензина не хватает доехать до тех же колонок. Скорость и стиль тот же, а топлива не хватает. В чеке К5, но бензин стал хуже».

Полезные советы

Сохраняйте чеки — при жалобе они подтвердят, что вы заправлялись именно здесь. Если сомневаетесь в качестве, заправьтесь небольшим объёмом и проверьте, как ведёт себя машина. А перед дальней поездкой заправляйтесь на проверенных сетевых АЗС, где дорожат репутацией.

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