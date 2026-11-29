Синоптики неожиданно поменяли прогноз: в этих регионах в декабре ударят сильные морозы

К каким погодным сюрпризам стоит подготовиться жителям разных регионов

Синоптики не обещают спокойной зимы: температурные качели станут её главной особенностью. В одних регионах ждут экстремальных морозов, в других — аномального тепла, но везде возможны резкие перепады.

Такой сценарий заставляет задуматься: к чему реально стоит готовиться, чтобы перепады не стали неприятным сюрпризом.

Где ждать морозов, а где — тепла

По данным Гидрометцентра, суровые морозы прогнозируют в Якутии, Магаданской области, на Камчатке и на севере Хабаровского края. А в европейской части России, на Урале и юге Сибири зима ожидается мягче обычного.

При этом даже в «тёплых» зонах не исключены внезапные волны холода — они способны прийти неожиданно и серьёзно осложнить жизнь.

Неустойчивая зима: оттепели и арктический холод по кругу

Специалисты оценивают вероятность резких перепадов в 65–68%: затяжные оттепели с мокрым снегом и дождём будут резко сменяться арктическим холодом. Из‑за этого даже там, где зима обещает быть мягкой, стоит готовиться к гололёду и слякоти.

Зима в этом сезоне не собирается играть по привычным правилам — лучше держать руку на пульсе и быть готовым к любым поворотам.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что каждая третья зима в России будет морозной.