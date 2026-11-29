Обычные бутерброды со шпротами больше не делаю: готовлю «Козий бум» из фаршированных яиц с морковью и сыром — сметают за 5 минут

Фаршированные яйца «Козий бум» – отличный вариант для новогоднего стола-2027.

Они выглядят ярко и празднично, украшены свежей зеленью, а овощная начинка – свежая и сочная.

Ингредиенты

Вам потребуется:

сваренные вкрутую яйца – 6 шт.;

морковь – 1 шт.;

сыр – 80-100 г (твердый или плавленный сливочный);

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 2 ст. л.;

соль;

черный молотый перец;

листья салата или петрушка.

Вместо майонеза можно взять густой греческий йогурт.

Способ приготовления

Яйца очистите, разрежьте пополам, уберите желтки в отдельную тарелку, а половинки белков выложите на плоское блюдо. Предварительно положите на него листья салата.

Морковь натрите на мелкой терке, добавьте к ней мелко натертый сыр. Желтки разомните вилкой – и к сырно-морковной массе. Туда же – измельченный чеснок, майонез (или греческий йогурт), перец и соль. Все хорошо перемешайте.

Половинки белков наполните начинкой с горкой. Поверх каждой горки положите листик петрушки.