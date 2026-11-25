Как изменилась частота морозных зим

Погода любит удивлять, а зимы — особенно: то радуют мягким декабрём, то проверяют на прочность январскими морозами. Климатолог Владимир Семёнов из РАН объясняет, почему сильные холода теперь случаются чаще и как это связано с переменами в Арктике.

Как изменилась частота морозов

Ещё в 80–90‑е годы сильные морозы в Московском регионе бывали примерно раз в семь зим, а сегодня — уже примерно раз в три. При этом речь не о том, что зимы стали в целом холоднее: заметно потеплел декабрь, зато в январе и феврале всё чаще наступают периоды аномальных холодов. Любопытный нюанс: такие морозы не были редкостью в 60–70‑х годах, просто за тёплые десятилетия люди успели от них отвыкнуть.

Почему холодает именно в середине зимы

Причина кроется в изменениях Арктики: из‑за потепления сокращается площадь морского льда, особенно в Баренцевом море. Это провоцирует формирование антициклона у южной границы моря — он блокирует потоки тёплого и влажного воздуха с Атлантики, и в центральные регионы приходит морозная погода.

Что будет дальше: прогноз эксперта

Пока льда становится меньше, вероятность таких антициклонов растёт. Но если сокращение продолжится, механизм в какой‑то момент перестанет работать, и антициклоны перестанут формироваться — тогда зимы станут ещё теплее.

Понимание новых климатических ритмов помогает лучше планировать быт и не удивляться резким перепадам — ведь предсказуемость начинается с знания.

Ранее «Городовой» рассказывал о прогнозе на новогодние праздники и предстоящую зиму.