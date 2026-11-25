Банка фасоли да 200 г фарша: готовлю густую похлёбку за 20 минут — согревает лучше любого ресторанного супа
А всего-то нужны банка фасоли, фарш и немного овощей.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- мясной фарш – 200 г;
- красная фасоль – 1 банка;
- картофель – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- горячая вода – 1,2 л;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль;
- черный молотый перец;
- ваша любимая зелень.
Если фасоль в своем соку, то перед тем, как выкладывать ее в кастрюлю, промойте ее. Если же она в томатном соку – добавьте ее вместе с заливкой.
Способ приготовления
Очищенный картофель нарежьте некрупными кубиками, выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться.
В это время мелко нарежьте лук, крупно натрите морковь и обжаривайте их на сковороде с растительным маслом около 4-х минут. Затем добавьте на сковороду фарш и на умеренном огне готовьте его 5 минут, разминая комочки. Добавьте томатную пасту с паприкой – готовьте еще 1 минуту.
Зажарку с мясом и овощами добавьте к картофелю, переложите в ту же кастрюлю консервированную фасоль.
Лайфхак: 2 столовые ложки фасоли разомните вилкой и отправьте ее в кастрюлю. Так блюдо станет густым и сытным.
Добавьте соль и перец, нарежьте зелень, измельчите чеснок – и туда же. Выключите конфорку и подождите пару минут, не открывая крышку, а затем можно подавать на стол.