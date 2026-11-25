Банка фасоли да 200 г фарша: готовлю густую похлёбку за 20 минут — согревает лучше любого ресторанного супа

Всего за несколько минут вы сможете приготовить сытный ужин – густой, наваристый, с чесночным ароматом.

А всего-то нужны банка фасоли, фарш и немного овощей.

Ингредиенты

Вам потребуется:

мясной фарш – 200 г;

красная фасоль – 1 банка;

картофель – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

горячая вода – 1,2 л;

растительное масло – 1 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

соль;

черный молотый перец;

ваша любимая зелень.

Если фасоль в своем соку, то перед тем, как выкладывать ее в кастрюлю, промойте ее. Если же она в томатном соку – добавьте ее вместе с заливкой.

Способ приготовления

Очищенный картофель нарежьте некрупными кубиками, выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться.

В это время мелко нарежьте лук, крупно натрите морковь и обжаривайте их на сковороде с растительным маслом около 4-х минут. Затем добавьте на сковороду фарш и на умеренном огне готовьте его 5 минут, разминая комочки. Добавьте томатную пасту с паприкой – готовьте еще 1 минуту.

Зажарку с мясом и овощами добавьте к картофелю, переложите в ту же кастрюлю консервированную фасоль.

Лайфхак: 2 столовые ложки фасоли разомните вилкой и отправьте ее в кастрюлю. Так блюдо станет густым и сытным.

Добавьте соль и перец, нарежьте зелень, измельчите чеснок – и туда же. Выключите конфорку и подождите пару минут, не открывая крышку, а затем можно подавать на стол.