Обычная ходьба больше не в почете: ракинг сжигает больше калорий — как тренировка для ног и спины

Обычную 20-минутную прогулку в лесу можно превратить в полноценную тренировку.

Достаточно положить в рюкзак груз и отправиться с ним гулять. Знакомьтесь, это ракинг – военная подготовка солдат, которые преодолевают большие расстояния с тяжелыми рюкзаками за спиной.

Особенности ракинга

В отличие от ходьбы налегке, такая тренировочная прогулка позволит вам потратить гораздо больше калорий, сильнее нагрузить мышцы ног, ягодиц, спины и живота, потренировать сердце. Чем тяжелее груз, тем выше нагрузка и больше расход калорий.

Советы для начинающих

На первую тренировочную прогулку положите в рюкзак заполненную водой бутылку 1 л и закрепите ее внутри. Идите по ровной дороге в течение 15 минут. Во время ходьбы следите за осанкой и не наклоняйтесь вперед.

Если тренировка прошла спокойно и без последствий, понемногу увеличивайте ее длительность, а затем – и вес в рюкзаке.

Лайфхак

Внедрить ракинг в повседневный быт легко и просто. Например, закупитесь в магазине, а продукты сложите не в пакет, а в рюкзак. Измените маршрут до дома, добавив еще 20 минут к обычному пути.