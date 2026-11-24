Ленинградскую яичницу многие забыли, а это советский хит: берём черный хлеб и лук — сытный завтрак на сливочном масле

Как приготовить ленинградскую яичницу

Обычные куриные яйца, черный хлеб и лук можно превратить в сытный и вкусный завтрак, который многим знаком с советских времен. На горячую сковороду выкладывается хлеб, после чего только разбиваются яйца. Настоящее объедение!

Что понадобится

3 куриных яйца, 2 ломтика черного хлеба, ½ головки репчатого лука, 30 г сливочного масла, 2 пера зеленого лука, перец и соль - по вкусу.

Как готовить

Нарежьте черный хлеб кубиками, измельчите очищенный лук. На сковороду поместите масло, нагрейте и выложите лук. Обжаривайте его до прозрачности, добавьте хлеб и продолжайте готовить в течение двух минут.

Гренки раздвиньте по краям сковороды, разбейте яйца и оставьте желтки целыми. Добавьте специи, уменьшите огонь и накройте крышкой. Яичница будет готова уже через 3-4 минуты. В качестве украшения можно использовать измельченный зеленый лук, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит такую яичницу до нескольких раз в месяц. Она пробовала заменять темный хлеб батоном, но получается менее вкусно. Лучше брать яйца с ярким желтком, тогда яичница будет смотреться особенно аппетитно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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