Куда сходить туристу в Санкт-Петербурге: советы и проверенные места

Подборка локаций, которые позволяют увидеть Петербург с разных сторон

Санкт‑Петербург славится не только открыточными видами, но и тихими уголками, где город раскрывается по‑новому. Эксперты и бывалые жители города нередко советуют туристам не ограничиваться самыми известными достопримечательностями, а добавить в маршрут места с особой атмосферой.

Классика, которую стоит увидеть

Эрмитаж — обязательный пункт программы для любого гостя города. Даже тем, кто далёк от искусства, стоит оценить размах дворцовых залов и богатство коллекций: нередко именно эта прогулка пробуждает интерес к истории и живописи.

Исаакиевский собор — монументальный памятник, возведение которого заняло 40 лет. Особого внимания заслуживают гранитные колонны, выточенные из цельных монолитов. Рекомендуется осмотреть собор внутри и подняться на колоннаду: панорама города производит сильное впечатление.

Летний сад — уютный зелёный уголок, который на протяжении трёх столетий был местом прогулок и вдохновением для поэтов. Здесь сохранились скульптуры, фонтаны, аккуратные живые изгороди и продуманные аллеи.

Русский музей — собрание отечественного искусства, многие полотна в котором знакомы ещё со школьных лет. Основная коллекция размещена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа; рядом находится тихий и уютный Михайловский сад.

Петропавловская крепость — историческое ядро города. Туристы могут пройтись по старинной брусчатке, осмотреть собор с усыпальницей императорской семьи и послушать звучание уникального карильона.

Недооценённые районы и спокойные пространства

Коломна и Семимостье — район, который нередко остаётся вне стандартных маршрутов. Прогулка вдоль канала Грибоедова открывает виды без туристического лоска: Львиный мостик, места, связанные с жизнью Достоевского, Никольский морской собор, Дом с совами и сама точка Семимостья, где принято загадывать желания.

Петроградская сторона — территория между станциями метро «Петроградская», «Горьковская» и «Чкаловская» привлекает архитектурой в стиле модерн, тихими двориками и старыми домами, в которых до сих пор живут горожане. Здесь заметно меньше туристов, а атмосфера — более камерная.

Новая Голландия — остров, который из хозяйственного пространства превратился в популярное место отдыха. Сегодня это благоустроенное общественное пространство, комфортное в любое время года.

Елагин остров — зелёная зона для неспешных прогулок, катания на вёсельных лодках и наблюдения за закатами. Место, где можно отдохнуть от городской суеты.

Культура и исторические интерьеры

Мариинский театр — знаковая сцена, на которой выступали крупнейшие мастера балета и оперы. Интерес представляют как интерьеры исторической сцены, так и современное оформление новой площадки.

Юсуповский дворец — один из самых выразительных дворцов города благодаря сохранившимся жилым интерьерам и уникальному домашнему театру.

Панорамы и прогулки по воде

Особый взгляд на город дают смотровые площадки: колоннада Исаакиевского собора, Думская башня, колокольни Смольного и Владимирского соборов. Альтернативой служат террасы ресторанов с панорамными видами.

Водная прогулка по рекам и каналам считается одним из лучших способов познакомиться с обликом Петербурга: с воды город воспринимается иначе, а архитектурные ансамбли выглядят особенно эффектно.

Такой подход позволяет увидеть город многогранно: и как парадную столицу, и как живой, уютный мегаполис с богатой историей и особенной атмосферой.

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