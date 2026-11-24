Кто вправе рассчитывать на такую помощь

Семьи с малышами могут получать ежемесячную выплату из маткапитала не только на одного ребёнка — оформить её можно сразу на всех детей до трёх лет. Это хорошая возможность поддержать семейный бюджет, если доходы невысокие.

Кто может претендовать на выплату

Право на выплату не зависит от того, на какого ребёнка изначально выдали сертификат на маткапитал. Главное условие — доход на каждого члена семьи должен быть ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Размер выплаты составляет один прожиточный минимум на каждого ребёнка. При этом комплексную оценку нуждаемости не проводят — это упрощает оформление.

Важные нюансы

Выплату назначают отдельно на каждого малыша, то есть на двоих детей семья получит двойной размер прожиточного минимума (в пересчёте на региональные значения). Деньги приходят ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года либо пока семья не откажется от выплаты, сообщает источник.

Такая выплата — понятный и доступный способ использовать маткапитал, чтобы поддержать семью в первые годы жизни детей.

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