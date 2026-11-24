Старые ящики из пластика выпрашиваю у соседей – ставлю в курятник: несушкам достаются королевские гнёзда за копейки

Как сделать гнезда для кур из пластиковых ящиков

Зимой птицеводы сталкиваются с ситуацией, при которой куры начинают нестись в разных местах. Одно яйцо может оказать в соломе, другие - в углах курятника. Покупать дорогостоящие гнезда не хочется никому, поэтому есть способ, который окажется практически бесплатным. Важно соблюсти одну небольшую хитрость, тогда птицы начнут нестись нормально. Для куриных гнезд понадобятся ящики из пластика.

Подробнее о ящиках

Следует выбирать те ящики, которые не имеют трещин, острых краев и других повреждений. Птица должна свободно помещаться в гнезде. Оптимальный размер - 30 на 30 см. Высота ящика также должна составлять примерно 30 см. Если порода является крупной, то потребуется больше места.

Как изготовить гнездо

Ящик следует поставить на полку или небольшой помост, после чего его нужно закрепить. При наличии высокой передней стенки придется убрать часть борта, обработав срез напильником или наждачной бумагой, сообщает vluki.ru.



Ящик нужно частично наполнить сухой соломой или опилками. Для решетчатого дна подойдет гладкая вставка, иначе лапы курицы начнут застревать.

Хитрость

Во время кладки птицы должны чувствовать себя в безопасности, поэтому важно отдавать предпочтение затемненным участкам курятника. Не стоит располагать гнездо рядом с окном или дверью. Если ящики стоят вплотную друг к другу, то потребуется перегородка. Привлечь кур к новым гнездам получится с помощью яйца-муляжа.

Какое количество гнезд нужно

Одно гнездо следует рассчитывать на 3-4 птицы. Количество пластиковых ящиков зависит от числа кур.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно использует для своих кур пластиковые гнезда. Их удобно мыть, но после каждой уборки важно не забывать вытирать поверхность насухо, только после чего стелить солому. В противном случае в гнезде может появиться плесень.

Фото: Сгенерировано ИИ

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