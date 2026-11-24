Петербург и Хынгиен стали побратимами: город поделится опытом и поможет со строительством метро во Вьетнаме

Новые горизонты транспортного партнерства

Санкт‑Петербург укрепляет международные связи в сфере городской инфраструктуры: делегация города во главе с губернатором Александром Бегловым готовится подписать с Ханоем меморандум о развитии метрополитена.

Проект открывает для петербургских специалистов возможность участвовать в крупной международной стройке и подтверждает репутацию города как центра транспортной инженерии.

Суть партнёрства: в чём смысл меморандума

Ключевой шаг сотрудничества — пилотный проект по разработке ханойского метро. Петербург предложит свои наработки и экспертизу, чтобы помочь столице Вьетнама развивать рельсовый транспорт.

Власти города видят в этом не только инженерный, но и широкий социально‑экономический потенциал: взаимодействие может затронуть экономику, образование, культуру, здравоохранение и туризм.

Метро в Ханое: уже есть, но впереди масштаб

Первая линия ханойского метро начала строиться в 2011 году и открылась 6 ноября 2021 года. Её длина — 13 км, на маршруте 12 станций, а поездка от конечной до конечной занимает примерно 32 минуты.

В 2024 году в столице Вьетнама дополнительно открыли ещё восемь станций — сеть активно растёт, и для иностранных партнёров это окно возможностей.

Что происходит с метро в Санкт‑Петербурге

За последние пять лет в городе ввели в эксплуатацию три новые станции — «Горный институт», «Юго‑Западную» и «Путиловскую».

Эти проекты показывают, что петербургские специалисты умеют работать в сложных условиях плотной городской застройки и на сложных грунтах — компетенции, которые особенно ценны для международных проектов.

Партнёрство Санкт‑Петербурга и Ханоя — не просто подписание бумаг, а заявка на совместную работу, где инженерные решения встречаются с городским развитием. Такой подход укрепляет позиции города и даёт специалистам шанс применить свои знания на международной арене.

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